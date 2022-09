En información hackeada a Sedena, “nada que no se conociera”: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que tiene diversos padecimientos de salud, el más grave de ellos, hipertensión, pero también problemas de la tiroides y gota. Afirmó que, sin embargo, se siente bien, y no piensa que corra el riesgo de perder la vida en el ejercicio presidencial.

- Publicidad -

En su conferencia mañanera dijo que es cierto que hubo un ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional y que los documentos que reveló el grupo responsable del hackeo son verdaderos, entre ellos los que hablan de su salud.

La información, sin embargo, “no era nada que no se conociera ya”, dijo López Obrador.

Sobre su estado de salud el mandatario dijo: “Estoy enfermo, tengo varios padecimientos” y pidió que su equipo de comunicación pusiera una canción de Chico Che llamada “Que no me quiso el ejército”, en la que el cantante describe que padece altos niveles de colesterol, piedras en el riñón, agua en los pulmones.

“Tengo todos los males que se mencionan ahí, solamente hay una cosa que no tengo, lo del alcohol, pero lo demás sí, y otros males”, dijo de buen humor el mandatario.

Afirmó que toma medicamentos para la tiroides, la gota, la hipertensión. “Terminé con un coctel que tomo por las noches para varias enfermedades, un síndrome, pero estoy muy bien”.

Dijo que se hace revisiones “cada seis meses, cada cuatro meses. Eso depende de cómo uno se sienta. Lo más delicado es la hipertensión, por eso a veces camino y voy a escalar cerros para lo que llaman cardio, ejercicio, y cuidar también los riñones, porque haciendo una crítica, fraterna, cariñosa a los especialistas, pues lo que no quieren es que uno se muera de lo que ellos tratan, o sea, si es un cardiólogo, lo que no quieren es que se muera del corazón, pero a veces lo que uno tiene que tomar para que no morirse del corazón, para que no le de un infarto, puede afectar otros órganos”.

Adelantó que cuando termine su responsabilidad como presidente cambiará su estilo de vida, pero que mientras esté en el cargo seguirá las recomendaciones de los especialistas. “Voy a tener otro estilo de vida, voy a estar a nivel del mar y eso ayuda mucho en el caso de la hipertensión y ya no tantas presiones, entonces voy a bajarle a las pastillas y va a ser más al natural, pero mientras yo tenga la responsabilidad que me dio el pueblo como presidente, le tengo que hacer caso a los médicos y tengo que cuidarme”.

Dijo que las presiones que se viven en el ejercicio de su cargo público son muchas y que “a veces hay que dormir con las botas puestas; sin embargo, es muy satisfactorio también. Es deber, pero también significa una gran satisfacción de poder servir. No hay nada que se compare a poder servir a los semejantes, esa es la verdadera política”.

Sobre el ataque a las bases de datos de la Sedena, expuso que piensa que pudo haber sido hecho por “una agencia o grupo extranjero”, porque le han informado que la organización responsable del hackeo ha hecho otros semejantes en Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador. “Puede ser un grupo nacional también, pero lo dudo”, agregó.

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, le ha informado que para robar la información los responsables del ataque aprovecharon que el Ejército está haciendo un cambio a sus sistemas de seguridad.

Se dijo despreocupado por el hackeo. «No pude dormir» por estar pensando en ello, dijo irónico.