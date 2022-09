Calera queda únicamente con 26 policías municipales: alcalde

Por: KAREN GARCÍA •

Calera de Víctor Rosales queda únicamente con 26 elementos de la policía municipal, tras el asesinato de seis agentes el pasado miércoles. El alcalde Ángel Gerardo Hernández Vázquez dio a conocer que de los tres policías que resultaron heridos, dos se encuentran hospitalizados y estables, mientras que el subdirector de Seguridad Pública fue dado de alta.

- Publicidad -

La mañana de este jueves, después de un homenaje luctuoso realizado a las afueras de la presidencia de Calera, en el que participaron familiares, amigos y trabajadores del ayuntamiento, el alcalde dio a conocer que, después de una reunión con el gobernador David Monreal Ávila, la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, corporaciones estatales, la Fiscalía General de la República, el fiscal general de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco; así como del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nahle García; se acordó que con la coordinación de la Guardia Nacional y el Ejército se reforzará la seguridad en el municipio.

Agregó que se analiza la posibilidad de que el subdirector pase al cargo de director de la corporación policiaca.

“Llegamos al acuerdo que va a haber coordinación, no va a ser un director, tengo que planearlo y tengo que pensarlo, el señor Juan González Valdez, hermano de Rafa, fungía como subdirector, entonces yo creo que si él tiene a bien cargar sobre sus hombros esa responsabilidad yo estoy en la mejor disposición de convencer a mi cabildo para que se le dé el nombramiento. Por lo pronto será en coordinación y en conjunto con la Guardia Nacional”.

Informó que antes de que sucedieran estos lamentables hechos, el municipio planeaba solicitar 30 elementos de seguridad, para que en su totalidad fueran 62. Sin embargo, reclutar nuevos agentes parecía ser difícil, ya que la población ante los atentados que han sufrido policías en todo el estado los últimos meses, teme pertenecer a la corporación.

“Desgraciadamente tenemos los peros, que luego en primer lugar no se animan con lo que les está pasando a los elementos, y además hace más de 20 años la gente se arrimaba conmigo y me decía: ‘deme trabajo, aunque sea de policía’. Y ahora sólo me dicen, deme trabajo y les digo tengo chamba en el C2, en el 911 y me responden no, ahí no. La gente tiene miedo, de 10 que se animan, uno pasa el examen de control”.

Asimismo, explicó que los exámenes de confianza que se les realizan a los elementos de seguridad “desgraciadamente es un examen muy muy difícil por cuestiones psicológicas, de salud física y ese es el problema que tenemos siempre con el secretario de Seguridad, que fuera un poquito más flexible”.

Aseguró que estaba en constante comunicación con el director de la Policía Municipal y que lo informaban de cualquier situación, a lo que, en este hecho, desconoce totalmente los motivos de las agresiones, porque asegura que no había amenazas relacionadas.

Finalmente, dijo a los habitantes de Calera que “estén tranquilos, el acuerdo al que se llegó con las instancias del municipio y del estado, está el apoyo, Calera no se va quedar desprotegida. Habrá vigilancia por parte del Ejército y la Guardia Nacional y por supuesto la Policía Metropolitana”.