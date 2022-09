Zacatecas, estado con mayor percepción de inseguridad entre el sector privado: Inegi

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Durante 2021, Zacatecas fue la tercera entidad de la República con mayor incremento (13.8 por ciento) en la tasa de prevalencia de delitos contra empresas y unidades económicas en relación con el año anterior, solamente después de Durango (25.4 por ciento) y la Ciudad de México (19 por ciento). Además, fue el estado con mayor percepción de inseguridad en el sector privado.

- Publicidad -

En ese sentido, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022 (ENVE) reveló que, a nivel nacional, esta prevalencia de delitos contra empresas se redujo en 19 por ciento debido, en gran medida, a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, en estados como Zacatecas la prevalencia no decreció y, al contrario, aumentó.

En contraparte, los estados que registraron una mayor disminución en esta prevalencia fueron Jalisco, donde se redujo en 48.5 por ciento; Aguascalientes, con 42.5 por ciento; Yucatán, con 38.8 por ciento; y Estado de México, con 38 por ciento.

Las estadísticas de esta encuesta indican que, en 2021, se registró en Zacatecas un total de 2 mil 992 delitos por cada 10 mil unidades económicas, lo que representa un aumento de 13.8 por ciento con respecto al año 2020, cuando hubo un registro de 2 mil 630 casos.

Además, las cifras indican que los delitos más comunes que se perpetraron contra el sector privado en Zacatecas fueron la extorsión y el robo o asalto a mercancía, dinero, insumos y bienes.

Por otra parte, Zacatecas es estado del país con mayor percepción de inseguridad entre las empresas y unidades económicas, con 87.9 por ciento, seguido de Veracruz, con 83.6 por ciento, y Colima, con 81.2 por ciento.

Según la encuesta, el 87.9 por ciento de las unidades económicas en Zacatecas percibió que la entidad es insegura, mientras que en el año 2020 esa percepción correspondió al 83.1 por ciento, lo que significa un incremento de 5.8 por ciento.

A nivel nacional, el ENVE estima que 24.6 por ciento de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito, lo que equivale a 1.2 millones de unidades económicas. En 2019, la estimación fue de 30.5 por ciento.

En 2021, de las unidades económicas del sector comercio, 27.8 por ciento fue víctima de algún delito, 19.4 por ciento del sector industrial y del sector servicios, el porcentaje fue de 22.7.

El costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas fue de 120 mil millones de pesos, lo que representa un 0.67 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y un promedio por unidad académica de 56 mil 936 pesos.

Además, la encuesta refiere que, durante 2021, 45.9 por ciento de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito. De las medianas el porcentaje fue 46.9; de las pequeñas, 38.2 por ciento y de las micro, 23.7 por ciento.

La encuesta arroja que el delito que más se cometió en 2021 en perjuicio del sector privado fue la extorsión, con 28.9 por ciento, seguido de robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, con 19.7 por ciento; robo hormiga, con 12.9 por ciento; actos de corrupción, con 10.8 por ciento; y fraude, con 10.2 por ciento. El resto se distribuye entre robo de mercancía en tránsito, robo total o parcial de vehículo, daño a instalaciones, maquinaria o equipo y otros. En todos hubo una disminución en la prevalencia respecto al año anterior.

Por sector, los establecimientos de servicios tuvieron mayor concentración de delitos. Ahora bien, por tamaño, las unidades económicas grandes tuvieron mayor frecuencia de victimización.

Asimismo, las medidas preventivas representaron un gasto estimado para las unidades económicas de 69.9 mil millones de pesos. El costo promedio del delito por unidad económica a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas a consecuencia del delito durante el 2021 se estimó en 56 936 pesos.

En el caso de Zacatecas, el costo promedio del delito fue de 28 mil 308 pesos y en este rubro es el tercer estado que menos recurso destinó para la prevención de los delitos, sólo después de Tlaxcala (26 mil 778 pesos) y Oaxaca (22 mil 542 pesos).

Por otra parte, en 2021 se denunció 11.4 por ciento de los delitos. De estos, 74.4 por ciento llevó al inicio de una carpeta de investigación en el Ministerio Público o Fiscalía estatal. Del total de delitos, se inició carpeta de investigación en 8.5 por ciento de los casos. Lo anterior representa un 91.5 por ciento de delitos sin denuncia o sin inicio de carpeta de investigación; es decir, 2.6 millones de delitos de los 2.9 millones ocurridos.

A nivel nacional, se estimó una cifra negra de 91.5 por ciento de los delitos cometidos. En estos, no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación durante 2021. Las pruebas de hipótesis indican que la cifra negra no tuvo un cambio estadísticamente significativo a la de 2019.

Del total de denuncias hechas por víctimas ante el Ministerio Público o Fiscalía estatal, en 55.1 por ciento de los casos no sucedió nada o no se resolvió, o bien, está en trámite la denuncia. Esto equivale a un total de 179 mil delitos de los 326 mil denunciados.

Entre las razones para que las unidades económicas no denunciaran el delito ante las autoridades destacaron: pérdida de tiempo, con 37.5 por ciento y no tenía pruebas, con 18.1 por ciento, dentro de las causas atribuibles a la autoridad y otras causas, respectivamente.

Por último, la encuesta muestra que, a nivel nacional, se estima que 52.9 por ciento de las unidades económicas (2.5 millones) consideró que la inseguridad y delincuencia son los problemas que más las afectan. En 2020, esta percepción fue de 60.4 por ciento. Además, 39.0 por ciento de las unidades económicas respondió que el bajo poder adquisitivo de la población es considerado el segundo gran problema que afecta.