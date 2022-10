Conmemoran el 50 aniversario del Campeonato Nacional de Baloncesto en la categoría juvenil C

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Integrantes de la Selección de Baloncesto de Zacatecas que resultaron campeones nacionales el 17 de octubre de 1972, conmemoraron mediante una conferencia de prensa, el 50 aniversario de esa hazaña deportiva cuando derrotaron a la escuadra de Nuevo León en la ciudad de Monterrey, por un marcador cerrado y con “mucha porra en contra”, de 67 a 66 puntos. La fecha, no quisieron que pasara desapercibida y ante falta de reconocimiento por parte de las autoridades, es que decidieron reunirse de esta forma.

Raymundo Cárdenas Hernández, entrenador de la histórica selección campeona en la categoría juvenil C, recordó que el juego lo transmitieron por radio para que los zacatecanos lo escucharan y apoyaran a la escuadra que los representaba, conformada por 10 jugadores, entre ellos Eduardo Ríos Martínez, que de último momento suplió a Juan Manuel Pinedo, quien se enfermó.

En la conferencia de prensa hicieron presencia tres jugadores titulares de los 10 que conformaron la selección: Jorge Regis, Juan González Quezada y Miguel Ángel Ramírez Quezada, dos alas y un pívot del equipo campeón, quienes recordaron el buen nivel del seleccionado antes del campeonato del 72, porque desde 1970, dijeron, venían ocupando los primeros lugares a nivel nacional hasta que por fin se coronaron en Monterrey, Nuevo León, venciendo al local.

“En esa época los basquetbolistas zacatecanos tenían talla nacional: se le ganaba al DF y a Nuevo León le ganamos en su casa, por eso quisimos que no pasara desapercibido el 50 aniversario”, dijo Cárdenas Hernández, y es que si no lo hacían ellos, aseguró Juan Quezada, el gobierno no lo haría.

Jorge Regis destacó que el nivel alcanzado por el basquetbol zacatecano en ese entonces se debió al fogueo de todos los equipos, ya que había competencias intramuros en las escuelas, había intersecundarias y ligas municipales de basquetbol que ahora ya no existen y por eso, aseguró, se puede entender el declive del nivel en el deporte ráfaga en la entidad. “El basquetbol está estancado” por falta de apoyo institucional.

En ese sentido, coincidieron que ojalá con esta historia de éxito que hoy conmemora 50 años, quienes dirigen el deporte en Zacatecas hagan caso, vuelva el fogueo y se apoye al basquetbol en todas las instituciones, pues un campeonato nacional con puros zacatecanos como ellos lo lograron, no cualquiera lo consigue.

Gracias a una fotografía de aquel día se observa a los que lograron la hazaña: Joel Muños López, asistente del entrenador; Víctor Manuel Palos, Arnoldo Flores Torres, Miguel Ángel Ramírez Quezada, Federico Montañez Soto, Leopoldo Hernández Márquez (q.e.p.d), Víctor Manuel Flores Zúñiga, Raymundo Cárdenas Hernández como coach; Sergio Casas Madero, Juan González Quezada, Jorge Luis Regis Zúñiga, Jorge Luis Haro Viramontes, Eduardo Ríos Martínez y Víctor Escobedo.