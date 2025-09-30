Inicia en Zacatecas Encuentro de Narrativa Oral: La narrativa en el cine

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el objetivo de fortalecer los lazos entre literatura, cine y televisión, este lunes dio inicio el Encuentro de Narrativa Oral: La narrativa en el cine, organizado por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, con el respaldo del Gobierno de México, mediante el programa de Apoyo a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC).

La primera jornada del encuentro tuvo como sede la Cineteca Zacatecas, donde se desarrollaron actividades académicas y de reflexión, en torno al papel del cine como vehículo narrativo. El programa abrió con un cine debate sobre directores mexicanos, donde participaron estudiantes del Instituto Aurora Montes, en el que tuvo lugar un espacio de diálogo intergeneracional sobre la manera en que el séptimo arte moldea las percepciones de la realidad.

Posteriormente, en la Casa municipal de Cultura de Guadalupe, Zacatecas, narradores de la región Centro-Occidente ofrecieron lecturas en voz alta, cuyo programa tuvo como objetivo acercar al público a las raíces de la tradición oral desde nuevas perspectivas narrativas.

La jornada cerró con la mesa de diálogo “La influencia del cine en mi escritura”, en la que compartieron experiencias y procesos creativos los escritores y guionistas Brenda Rodríguez (Aguascalientes), Angélica Cortázar (San Luis Potosí) y Víctor Avelar (Zacatecas), quienes reflexionaron sobre la manera en que las imágenes cinematográficas se convierten en detonantes literarios.

El Encuentro continuará mañana 30 de septiembre, con actividades en la planta baja del CCI de Tec Milenio, donde se espera la participación de la divulgadora de la lengua española Laura García Arroyo, quien ofrecerá la Conferencia Magistral que forma parte medular de esta primera etapa.