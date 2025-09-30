13.7 C
Zacatecas
■ La designación de la mandataria federal deberá ser aprobada por el Senado

Designa Sheinbaum a Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA

El ex titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas en imagen de archivo. Foto Pablo Ramos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Alejandro Encinas como representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmaron fuentes diplomáticas. 

El ex titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, quien derribó la llamada “verdad histórica” creada en el sexenio de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sustituirá a la embajadora Luz Elena Baños, quien representaba a nuestro país ante el organismo regional desde el 31 de mayo de 2019.

La designación de la mandataria federal deberá ser aprobada por el Senado.

