Entrega Godezac apoyos alimentarios en comunidades de Fresnillo

Por: La Jornada Zacatecas •

En un encuentro con los habitantes de las comunidades del Pardillo III y Santiaguillo, del municipio de Fresnillo, el gobernador David Monreal Ávila hizo entrega de apoyos del programa Corazón Contento.

Explicó el modelo de financiamiento y corresponsabilidad, “pone un peso el Gobierno del Estado, un peso el municipio y pone la voluntad el beneficiario, la gente, la sociedad”.

Indicó que en este programa no participan los 58 municipios, pues “sólo alrededor de 31 aceptaron”; detalló que en Fresnillo “lo estamos cubriendo al 100% el Gobierno de Zacatecas”, dada la decisión municipal de priorizar otros rubros.

El mandatario estatal añadió que las y los integrantes ayudarán a organizar tareas y comunicar fechas de entrega y faenas, y que, conforme el avance, se gestionarán cursos “de belleza, de repostería o de costura”.

Respecto a la periodicidad, Monreal Ávila precisó que en 2025 “funcionó en tres entregas cada cuatrimestre”, con la salvedad de “uno de los municipios que lo hace bimestral y otro trimestral”.

Pidió a los comités y beneficiarias sumarse a tareas de limpieza y convivencia, no tirar basura, cuidar el ecosistema y arreglar espacios comunes; en apoyo a estas labores, comprometió balones, pelotas, uniformes para cursos de verano, y pintura para escuelas, con la instrucción de organizarse para aplicarla.

El mandatario abrió la puerta a nuevas incorporaciones en Fresnillo para la entrega decembrina, donde el municipio no participa, la aportación temporal podrá provenir del beneficiario.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, resaltó que Corazón Contento es mucho muy importante para el desarrollo de todas las familias y el bienestar y recordó la creación de la Subsecretaría de la Mujer Rural para atender “a la mujer rural y a los jóvenes del campo”.

El secretario del Campo, Gerardo Luis Cervantes Viramontes, y el director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Víctor Humberto de la Torre Delgado, coincidieron en que el programa materializa la justicia social; se detalló que la despensa tiene un valor comercial de entre 1 mil 200 y 1 mil 400 pesos.