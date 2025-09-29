Avanza BUAZ en gestión de recursos con gobierno federal

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Ángel Román Gutiérrez, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), informó que en próximos días se espera la reanudación de la gestión de recursos extraordinarios ante autoridades federales, a fin de cerrar el año y cumplir con los compromisos contractuales.

- Publicidad -

“Las gestiones van avanzando, pero cada año es diferente y esperamos que las nuevas autoridades federales nos citen en próximos días para darle continuidad a los acercamientos para atender el cierre del año”, expresó.

Refirió que es prioritario para la universidad la obtención de recursos extraordinarios en este fin de año, ya que esa será la única manera de cubrir y cumplir con todos los compromisos contractuales.

Román Gutiérrez se refirió a declaraciones recientes del gobernador David Monreal Ávila, en el sentido de que ya no habrá recursos para la universidad y otras instancias como el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), y dijo que cada año se otorga un presupuesto estatal para la universidad y ahora lo que se requiere es que el estado acompañe a la institución en la gestión de recursos ante la federación.

Es decir, “lo que esperamos es que el gobierno del estado nos acompañe en la gestión con el gobierno federal para que nos apoyen con ese recurso que nos hace falta y esperemos que el gobernador siga manteniendo el apoyo que ha estado brindando”, expresó.

Señaló que el presupuesto del estado siempre ha sido benéfico porque ha permitido a la universidad cubrir gastos importantes, pero su respaldo también es fundamental en los diálogos con las autoridades federales.

Román Gutiérrez precisó que este año se requiere de un recurso de aproximadamente 450 millones de pesos, mediante el cual se pagaría las prestaciones de fin de año como aguinaldo, treintaiunavos días, primas de antigüedad, entre otros que se deben pagar en diciembre.