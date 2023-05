Acusa José Narro a servidores de la Nación de la crisis que vive el campo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, el senador de la República por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Narro Céspedes, reiteró que la crisis que viven los productores en el campo zacatecano se debe a la mala aplicación de los programas federales entregados por los servidores de la Nación, pues o bien, no han actualizado el padrón de beneficiaros o también hay un desconocimiento de las necesidades del campo.

- Publicidad -

Narro Céspedes dijo que los programas federales, como el de fertilizante, no están llegando a los productores zacatecanos debido a que no se ha actualizado el padrón y muchos de los productores que siguen enlistados, o bien ya no viven en el estado, o ya fallecieron, por lo que, a los que debería tocarles ahora, no se les está entregando, por lo que conminó a la Delegación de Programas para el Bienestar en Zacatecas, que encabeza Verónica Díaz Robles.

El senador achacó esta falla también al desconocimiento de los funcionarios federales llamados servidores de la Nación, quienes, a su parecer, no están capacitados y no tiene un compromiso hacia el sector del campo, pues al ser personal de la urbe, solamente están capacitados para atender al sector urbano, a las personas con discapacidad o a adultos mayores, pero no a las de las comunidades rurales.

Estas cuestiones, más el contexto global, y el aumento de los insumos, tienen al campo zacatecano, y a sus pequeños productores, sumidos en una crisis. No obstante, en temas como lo de la cuota energética, que es para los productores de riesgo, refirió que hay avances, aunque pronto se reunirá con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, para continuar con los acuerdos.

Finalmente, en el tenor político, Narro Céspedes anunció que, este lunes, estará en Zacatecas Leonel Godoy, quien es coordinador nacional de la campaña de Adán Augusto López Hernández, a la candidatura de Morena, y que presidirá un evento con la militancia en la plazuela Miguel Auza a las 11 horas. El senador insistió en que el actual secretario de Gobernación es el mejor perfil para suceder a López Obrador en la presidencia y continuar con la Cuarta Transformación que éste ha emprendido.