Lecturas: segunda recomendación de fin de año

Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz •

No siempre se cuenta con el tiempo o la oportunidad para leer todo un libro, y, por lo tanto, limitar las sugerencias a ello, implica también, limitar al lector en la recomendación que se hace. Por lo mismo, la recomendación de hoy se refiere a la última columna del polémico y polemista liberal Mario Vargas Llosa, sin duda una de las mejores y más consolidadas plumas vivas de nuestra lengua.

Vargas Llosa se ha despedido este año del diario El País con su última Piedra de toque, que él mismo describió en las siguientes palabras, al recibir el premio de Periodismo José Ortega y Gasset en 1998 por su texto Nuevas inquisiciones. Escribe: “La escribo con dificultad pero con inmenso placer, tratando de no olvidar la sentencia de Raimundo Lida: “Los adjetivos se han hecho para no usarlos” (mandato que va contra mis impulsos naturales). Ella me sirve para sentirme inmerso en la vida de la calle y de mi tiempo, en la historia haciéndose que es el reino del periodismo. (…).”

Piedra de toque, se publicó en El País desde 1990. En su última aparición el premio Nobel de Literatura apunta dos ideas que me parecen del todo destacables. La primera, es un único consejo a los jóvenes articulistas: “decir y defender su verdad, coincida o discrepe con lo que el diario defiende editorialmente”. Esta verdad, a la que se refiere Vargas Llosa, apunta él mismo “a veces es difícil decir (…) tal como la entendemos desde nuestra posición particular, y hay el riesgo de equivocarse porque la verdad puede ser esquiva, compleja, diversa (…). Pero, en este caso, la confesión del error vale tanto como haber acertado en la defensa de lo propio”.

Su consejo es valiosísimo, aunque parezca una obviedad, más aún en tiempos en los que hay una carencia de humildad tal que permita aceptar un error en la percepción e incluso en el análisis de la información por parte de quién expone una posición y también en los que la generosidad parece extraviada para tomar a bien dicha corrección de la parte que tuvo razón en principio. Ello, se puede apreciar, nos ha llevado a un constante diálogo de sordos en los que más parece reinar la intención de derribar al adversario ideológico u oponente en el debate, que dar con la verdad o una posición de la cual se pueda partir para construir la realidad añorada.

Hay otro punto que me parece muy destacable de esta última columna del escritor que es la referencia a su propia evolución en materia ideológica o en sus posturas respecto a ciertos temas: “He querido que mis lectores asistan a través de esos artículos contradictorios y discrepantes entre sí a mi propio aprendizaje moral y político”, ha escrito.

Quienes participamos del ejercicio deliberativo que conlleva la oportunidad de participar en un medio a través de la opinión tenemos ambas responsabilidades, lo creo y asumo así. Tanto de defender posturas contrarias al propio medio, sí es el caso, lo que implica dotar al mismo de la característica de pluralidad, cada vez más urgente y necesaria; así como de admitir, cuándo no se tiene la razón o hay nueva información disponible para cambiar de postura, una posición distinta a la asumida originalmente.

Desde 2009 he participado de manera intermitente y a partir de 2015 de manera consistente, semana a semana en las páginas de este medio. La Jornada Zacatecas me ha dado la oportunidad de hacer partícipe de mis reflexiones a sus lectores y su equipo editorial, encabezado hoy por Raymundo Cárdenas Vargas, ha tenido la generosidad para entablar conmigo públicamente un debate abierto y respetuoso cuando mis análisis no coinciden con los suyos, pero nunca me han corregido una sola coma de lo que envío para su publicación.

Vaya pues con esta última participación del 2023 mi gratitud a todo el equipo de este periódico por su apertura, generosidad y la oportunidad, pero principalmente, a usted, amable y paciente lector, por leernos y en su caso, cuestionarnos, lo que sin duda ha llevado a quien esto escribe a un proceso de evolución en mis reflexiones a la que no podría haber aspirado sin el desafío de darle a esta participación editorial la sustancia requerida para su atención, espero que el 2024 nos permita seguir leyéndonos y deliberando en clave de aprendizaje en estas páginas. Por lo que ya pasó y lo que vendrá: GRACIAS.

@CarlosETorres_