Gobierno del Estado incumple promesa de pagar aguinaldo a docentes de educación media superior

Miembros de los sindicatos de educación media superior tomarán acciones legales en contra de Gobierno del Estado por incumplir su compromiso de realizar el pago del aguinaldo este lunes, como se había acordado después de la manifestación del pasado 23 de diciembre. Aseguraron también que ya no se realizarán acción radical alguna en la capital.

Desde días antes de la manifestación, en que los inconformes bloquearon ambos sentidos del bulevar Adolfo López Mateos por varias horas, Gerardo García Murillo, secretario general del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez), habría señalado que el gobernador David Monreal Ávila estaba incumpliendo los compromisos contractuales que se tenían con los trabajadores en activo y pensionados, en especial el compromiso de cubrir el aguinaldo antes del 20 de diciembre, lo que no sucedió, por lo que salieron a la calle a manifestarse.

Resultado de esto, se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Finanzas, quienes acordaron que el aguinaldo quedaría debidamente pagado; los trabajadores y pensionados no quedaron satisfechos por completo con este acuerdo, pero acataron y esperaron a que se completara el pago de prestaciones que se les otorgan por ley.

Este lunes, se informó que el aguinaldo no llegó a los afectados, después de que les aseguraron que el pago no se realizó debido a un error administrativo, ya que la Federación lo etiquetó para educación básica y no para educación media superior y superior.

Ante esto, la Federación de Sindicatos de la Educación, conformada por los gremios del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez), del Colegio Nacional de Estudios Profesionales Técnicos (Conalep), de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac), de la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ) y de institutos tecnológicos decidieron que no se harán más manifestaciones ni acciones radicales para exigir el pago de sus prestaciones, sino que harán valer sus derechos a través de acciones legales en contra del Gobierno estatal; sin embargo, no se ha informado cómo y cuándo se comenzará con este proceso.