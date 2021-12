En 2024 México será autosuficiente en producción y refinación de hidrocarburos: Nahle

Por: La Jornada •

En 2024 México será autosuficiente en producción de petróleo y refinación de gasolinas y diésel, aseguraron el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero y la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Ambos funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, desglosaron las diez tareas de la estrategia nacional de producción y refinación de hidrocarburos fósiles. Entre ellas la producción de gas que en 2024 alcanzará los 2 mil 200 millones es de metros cúbicos, hecho que permitirá la autosuficiencia.

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador marcó el propósito de la política energética de la petrolera, que conlleva mantener precios de hidrocarburos procesados, y no retornen los gasolinazos.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, reconoció el trabajo de técnicos y de los petroleros, y ponderó la postura de su gobierno que ha prodigado un trato especial a Pemex, a la que se le dejan sus recursos para que opere a plenitud, dijo.

Así también, el tabasqueño adujo que su propósito es rescatar a la empresa y tratar con justicia a los trabajadores:

“Tenemos empeñada la palabra de que no va haber despidos, que se va a contratar a los trabajadores transitorios de mayor antigüedad, se termina la entrega de plazas a los recomendados, no se va a modificar la edad jubilatoria.”

Recordó que los dirigentes anteriores (entre los que se encontraban Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana), le propusieron a su llegada al poder, que no les retirara privilegios, y ellos autorizarían aumentar la edad de jubilación, y “les dije no, no quiero decir lo que dije, pero no.”

Y abordó el proceso de elección del 31 de enero de la dirigencia del sindicato petrolero. Para el efecto invitó a los aspirantes a presentarse el 15 de enero, para que en el escenario de su conferencia se expresen en un mensaje de tres minutos a los trabajadores de la empresa petrolera.

“La libertad no se implora, se conquista; los caciques duran hasta que el pueblo quiere; el pueblo que quiere ser libre”, refirió para complacer que su gobierno garantizará que las elecciones sean libres, porque están en manos de los trabajadores.

Aún así el mandatario emplazó a los aspirantes a la dirigencia de la poderosa y jugosa dirigencia sindical de Pemex, a que se presenten a mitad del mes próximo a exponer sus compromisos ante los trabajadores.

En tanto, al describir las diez tareas del sector para atender la industria petrolera, y garantizar que no haya alza de precios en los combustibles, el director de Pemex y la secretaria de Energía describieron sus líneas generales:

Las reservas de hidrocarburos; la producción; el cambio de modelo de producción; la reactivación del proyecto cangrejera; la producción de fertilizantes, que pretende que en 2024, se logre el 49 por ciento de producción de éstos en las plantas a Agronitrogenados y Fertinal; los centros productores de gas; la recuperación del mercado de combustibles, y la basíficación de trabajadores transitorios.