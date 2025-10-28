8.2 C
Zacatecas
■ Una tonelada de artículos de limpieza e higiene personal, agua y alimentos no perecederos

Envía IMSS Zacatecas víveres a estados afectados por fenómenos meteorológicos

Centro de acopio del IMSS Zacatecas. Foto: Cortesía

Por: La Jornada Zacatecas •

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas envió una tonelada de ayuda a los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla, que viven una situación emergente ocasionada por las intensas lluvias.

Leopoldo Santillán Arreygue, representante del IMSS en la entidad, destacó la participación y solidaridad mostrada por las y los trabajadores del instituto y la población en general, que respondió a la convocatoria emitida para apoyar a la población damnificada y agradeció la respuesta y suma de esfuerzos para la realización de la colecta.

Para ello, se instalaron centros de acopio institucional en la sede delegacional y en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 de Zacatecas y No. 2 de Fresnillo donde se recibieron los insumos aportados por compañeras y compañeros de esos centros de trabajo y de diversos municipios de la entidad, en solidaridad con la población afectada por los fenómenos meteorológicos.

Los insumos recibidos son alimentos no perecederos como atún, sardinas, leche en polvo, café, galletas, sopas, frijol, arroz, café, harina de maíz, cereales; también se recolectó agua embotellada, artículos de higiene personal y limpieza como pasta y cepillos dentales, toallas sanitarias, pañales, papel higiénico, cloro detergente, entre otros.

Santillán Arreygue, señaló que estas acciones “forman parte del trabajo coordinado que realiza el IMSS en todo el país para brindar apoyo en situaciones de emergencia y donde más se necesita”.

