Se manifiestan productores agrícolas zacatecanos en instalaciones de Sader

Productores zacatecanos se manifestaron en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para exigir que el gobierno federal cumpla con las demandas de organizaciones de todo el país en torno a la exclusión de granos y hortalizas del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y a nivel local para que abran los centros de acopio en donde pueda realizarse la compra-venta de frijol.

Alberto de Santiago Murillo informó que la movilización es organizada por el Frente Nacional para el rescate del Campo Mexicano en 23 entidades de la República y la intención es que saquen a cualquier producto derivado del campo de ese tratado.

También se exige que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) genere las condiciones para resolver problemas con agilidad, entre ellos la relocalización de pozos, títulos vencidos, transmisiones y reposiciones.

Comentó que otra petición es que esta dependencia brinde facilidades administrativas a los productores para que las fallas técnicas se resuelvan rápidamente, lo que implica la simplificación de los tiempos de resolución.

De Santiago Murillo convocó a las autoridades a que muestren voluntad para atender y resolver los problemas de los productores, ya que estas han sido generadas por las propias dependencias gubernamentales.

También pidió a la legislatura del estado que diseñe políticas públicas que protejan los intereses a los productores de las acciones que realiza en su perjuicio la Sader, la Comisión Federal de Electricidad, la Conagua y que haya canales comerciales en donde se pueda vender directamente.

Mencionó que, después de la movilización anterior, la problemática sigue sin resolverse, y aunque el precio de garantía para el frijol está en 27 pesos, es necesario que también se aplique en el maíz y en las hortalizas.

De acuerdo con De Santiago Murillo, informó que en Zacatecas se decidió no bloquear vialidades en la entidad, pero exhortó a las autoridades a atender sus demandas a corto, mediano y largo plazo, a fin de atender los problemas de manera ordenada.

Sin embargo, comentó que a nivel nacional se tomarán definiciones para los próximos días en caso de que el gobierno federal continúe con su incapacidad para atender los problemas y entonces en Zacatecas se sumarán a esas acciones.

Por último, desmintió que hay centros de acopio abiertos, son solo “palabrerías” e incluso los productores en varios sitios del estado cuentan con bodegas que quieren facilitar al gobierno federal para que ahí se realice el proceso.

Por tanto, exigió a los funcionarios públicos de todos los niveles que sean responsables y que abran los centros de acopio necesarios, a fin de que el frijol pueda venderse en beneficio de los productores.