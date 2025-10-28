Mantienen el paro laboral en 3 campus de la BUAZ

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El paro laboral en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) se mantiene para hoy en el campus 1 (Derecho e Ingeniería), campus 2 y campus Siglo 21, ya que no se han logrado acuerdos para revisar bases y movimientos de nómina realizados unilateralmente por la Rectoría.

Como se dio a conocer el fin de semana, en la Unidad Académica de Agronomía se lograron acuerdos para resarcir el daño a docentes que fueron afectados por dichos movimientos, y se prevé que mañana se reanuden las actividades escolares luego de casi dos meses de paro laboral.

En el campus 2, las delegaciones de Ciencias Biológicas, Psicología, Coordinación de Bibliotecas, Letras, Historia, Ciencia Política, Ceciuaz, Docencia Superior, Secundaria, Economía, Secundaria y Artes anunciaron que seguirán con el paro laboral debido a la falta de respuesta a su demanda de revisión de los movimientos de nómina.

Por su parte, el campus Siglo 21 amaneció ayer sin banderas rojinegras; sin embargo, no hubo actividades académicas y solamente se llevó a cabo una mesa de negociación en donde, finalmente, no hubo acuerdos. Por tanto, también sigue en paro laboral hoy.

Jenny González Arenas, secretaria general del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), informó que la culminación del paro laboral depende de cada unidad académica, con base en los acuerdos que pudiesen concretar.

En ese sentido, dijo que el Comité Ejecutivo ha acompañado a cada colectivo en sus mesas y entonces cada uno de ellos está definiendo las acciones a seguir dependiendo de los avances que hayan logrado.

Ayer se realizaron reuniones con delegaciones del campus Siglo 21 y ahí están valorando los avances en sus respectivas mesas, mientras que en el campus todavía no se instalaron reuniones debido a que no se había terminado el análisis de la totalidad de los casos.

Expuso que en algunas unidades académicas hay resoluciones favorables, pero hay casos muy sensibles para los docentes que han sido afectados en sus derechos y su postura es de no ceder.

González Arenas reiteró que cada delegación definirá el levantamiento del paro o su continuidad con base en los logros que estén avanzando, por lo que cada colectivo difundirá un comunicado para informar en uno u otro sentido.

En el caso de la Unidad Académica de Agronomía, refirió que ya hubo acuerdos, ayer hubo trabajo de limpieza y hoy se llevarán a cabo evaluaciones para los docentes que no la tenían, además de que el director presentará un plan de regreso a clases para garantizar que no se pierda el semestre.