Exige Sntsa 39 se respeten acuerdos ante el arranque del Hospital de la Mujer en Fresnillo

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Fuera Pinedo, fuera Pinedo”, fue el grito con el que agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (Sntsa), de la sección 39, se apersonaron, la mañana de este viernes, en la Secretaría de Salud para exigirle al secretario, Uswaldo Pinedo Barrios, que se respeten los acuerdos y no se vulneren los derechos de los trabajadores ahora en el proceso de federalización y arranque de servicios del Hospital de la Mujer de Fresnillo.

- Publicidad -

“Esta manifestación se deriva por la falta de información que hemos tenido por parte del secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, en lo referente al tema del Hospital de la Mujer de Fresnillo”, dijo la secretaria general del Sntsa, Norma Castorena Berrelleza.

Agregó que es una falta de respeto por parte del secretario que, con su doble función, sigue dejando ver claramente que sus intereses están cargados hacia el Seguro Social, dando todas las condiciones para que entre personal del IMSS-Bienestar, cuando el inmueble jurídicamente no tiene certeza para la donación, porque hay problemas con los donadores y otros incumplimientos.

La líder sindical recordó que, en la junta de gobierno del 9 de diciembre de 2021, se tomó un acuerdo para el proceso de desincorporación del bien inmueble del Hospital de la Mujer, sin embargo, los diputados locales no han dado un dictamen aún porque no hay certeza jurídica del terreno y porque la iniciativa tiene muchas inconsistencias.

“Si el terreno, jurídicamente no se puede donar, ¿por qué entra personal del IMSS-Bienestar al inmueble?”, cuestionó la secretaria, pues refirió que en estos momentos hay trabajadores preparando todo para el próximo primero de junio, que es la fecha en la que se pretende hacer la inauguración, pero con ilegalidad, impunidad, con la misma forma de hacer las cosas.

“En el sindicato del

IMSS están convocando

al personal para que

haga su cambio adscripción

al nuevo nosocomio”

“Nosotros no nos oponemos a que se eche a andar el Hospital de la Mujer. En lo que no estamos de acuerdo es en que lo hagan corriendo, de manera ilegal y que no respeten los acuerdos tomados con la representación sindical para que no se violenten los derechos de los trabajadores.

Lo justo sería que, si se le va a regalar un hospital al Seguro Social, de más de 440 millones de pesos, todo equipado, entonces las plazas las ocupe nuestro personal eventual que tiene hasta ocho o nueve años trabajando así, con las enfermeras ganando 180 pesos por guardia, o los químicos, técnicos radiólogos que les pagan 108 pesos”, especificó la líder de los trabajadores.

En esa junta, de acuerdo con Castorena Berrelleza, también se acordaron mesas de trabajo para ver la transición de los recursos humanos, pero denunció que en el sindicato del IMSS están convocando al personal para que vaya a solicitar su cambio de adscripción al nuevo nosocomio y escoger sus turnos, lo que también consideró como injusto.

El personal adscrito a Servicios de Salud tenía la esperanza de cambio o de acercarse a su residencia en ese hospital. “¿Por qué van a atenderse los cambios de ellos y no los de nosotros y por qué los lugares los van a ocupar la bolsa de trabajo del Seguro Social y no la bolsa activa de la Secretaría de Salud?”, cuestionó.

Castorena Berrelleza dijo desconocer si el gobernador está al tanto de esta situación porque es el secretario de Salud quien le informa y “a lo mejor le da una versión diferente de lo que realmente pasa”, pero no están bien las cosas, aseveró, por eso hizo el llamado al gobernador David Monreal para que se les reconozca y se les tome en cuenta, pues dijo que 70 por ciento del personal de ese sindicato votó por él.

Desconocen si el

gobernador está al tanto

de la situación porque

“es el secretario de

Salud quien le informa”

“Queremos un secretario de Salud que tenga la camisa de nosotros, pues es increíble que teniendo médicos especialistas tan preparados, que tienen alto nivel de conocimiento, se le haya dado el nombramiento a alguien que, con todo respeto, está desesperado por inclinar la balanza en el Seguro Social”.

Además, recalcó que no están de acuerdo con el tema de la federalización de la salud y no van a permitir, como sindicato, que se trastoque uno solo de los derechos de los trabajadores. “Que le den la administración a quien quieran, pero seguiremos siendo trabajadores de Salud y no nos vamos a ir al IMSS-Bienestar. Nos van a dar un albazo, es lo que pretenden, pero eso no lo vamos a permitir, vamos a luchar para que esas plazas sean de nuestros trabajadores de la salud”.

Finalmente, Castorena Berrelleza advirtió que, de no atenderlos, están dispuestos a radicalizar su protesta e irán de menos a más, pues se cuenta con todo el apoyo de las unidades y los trabajadores que no quieren a Pinedo Barrios, mismos que están dispuestos a tomar el Hospital de la Mujer y el bulevar y hacer lo necesario hasta que haya una mesa de negociación, pero, recalcó, no la quieren con el secretario de Salud, sino con autoridades federales y con Gobierno del Estado, en la que se firme y se respeten los derechos de los trabajadores.