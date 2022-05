Gobernador visitó Palmas Altas, comunidad de Jerez afectada por el desplazamiento forzado

Por: La Jornada Zacatecas •

JEREZ. El gobernador David Monreal Ávila visitó la comunidad Palmas Altas, municipio de Jerez, para dialogar con las familias de la región y continuar con la generación de condiciones que promuevan el restablecimiento del orden y el bienestar, ya que fueron afectadas por el desplazamiento forzado, se informó en un comunicado.

- Publicidad -

Tras presidir la Mesa Estatal de Construcción de Paz, Monreal Ávila afirmó que se realizan acciones para que la gente que decidió regresar a sus comunidades “pueda volver a hacer vida”, siendo algunas de las más inmediatas el mejoramiento de viviendas y el rescate de la producción de alimentos.

Por lo anterior, afirmó que se mantendrá cercano a las familias de esta región, acompañándolas en este proceso.

“Ésta es una zona productiva y buena. Y el trabajo de nuestros productores es valioso; por eso, me he comprometido con ellos, para que no solamente podamos recuperar el patrimonio y la cotidianeidad, sino, además, el ciclo agrícola”, afirmó.

En ese sentido, el gobernador planteó una serie de apoyos para el rescate de las familias campesinas de Palmas Altas y de comunidades desplazadas, como son postes y alambrado para los cercos, así como la entrega de semilla, de cara al inicio del ciclo agrícola primavera- verano.

Además, entre los trabajos realizados en estas comunidades destaca la rehabilitación de viviendas, alumbrado y sistema de agua potable, aseo de vialidades públicas, establecimiento de corporaciones de seguridad; mientras que los retos ahora consisten en ejecutar el desazolve de bordos, ollas y tanques de agua.

Asimismo, y con el objetivo de que esta tierra no pierda su potencial productivo, Monreal Ávila propuso ayudar con la recuperación de maquinaria agrícola y, así, mantener a esta región como una potencia en cuanto al cultivo de durazno, avena, maíz y frijol.

Durante la jornada de trabajo, acompañaron al gobernador la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, quien encabeza la comisión de seguimiento para la recuperación de las zonas afectadas, así como la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles y el subdelegado regional, José Luis González, quienes manifestaron el respaldo del Gobierno de México a los habitantes de Jerez.

También, el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín; la secretaria del Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez Márquez; el subsecretario de Prevención del Delito, Manuel Ibarra Santos; el subsecretario del Campo, José Rodríguez, y el alcalde de Jerez, Humberto Salazar.