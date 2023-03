Movimiento Ciudadano exigen a diputados legislar ya sobre la despenalización del aborto

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En conferencia de prensa, militantes e integrantes del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el estado, exigieron a diputadas y diputados de la 64 Legislatura, legislar ya la despenalización del aborto y dejar de evadir este tema de primera importancia, pues para el coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano, Marco Vinicio Flores Guerrero, “se trata de una armonización legislativa que es urgente realizar, porque no puede ser Zacatecas una entidad que siga criminalizando a las mujeres”, dijo.

En su momento, la militante Margarita Díaz Núñez, señaló que Ley del Derecho de las Mujeres de Interrupción del Embarazo en el Estado de Zacatecas se encuentra obstaculizada por la negligencia de la Legislatura local, y al momento lleva más de 140 días de retraso en su dictaminción por la ineficiencia e ineficacia de los diputados que sólo buscan mantener su aparente popularidad y tener oportunidad para su reelección, aun cuando ellos mismos saben que han sido la Legislatura más improductiva de la historia del estado.

En ese sentido, dijo que Movimiento Ciudadano exige a la 64 Legislatura del estado que, a la brevedad, sea votada la iniciativa presentada desde el pasado 28 de septiembre del 2022, porque evadir y ausentarse de sus labores legislativas no es un pronunciamiento político, sino es que es una clara falta de respeto a la sociedad civil organizada. Un verdadero posicionamiento político, dijo, es votar la iniciativa. Por otra parte, recalcó que se debe respetar el Estado laico y que la agenda religiosa no se debe incorporara a la agenda política, pues los abortos existen y seguirán existiendo se apruebe o no la ley.

Por su parte, Elvira Quintero Fernández, secretaria de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano, señaló que las mujeres siguen siendo castigadas con pena de prisión por tomar una decisión que sólo a ellas debería corresponder y se les sigue concibiendo como un objeto y no como un sujeto de Derecho.

“A las mujeres no nos pueden imponer la maternidad como función obligatoria, que nos dejen de criminalizar por ejercer nuestros derechos, recalcar que el embarazo no deseado en mujeres jóvenes es debido, principalmente, a la violencia sexual y al nulo o poco acceso a los métodos anticonceptivos. Recordemos que entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar de embarazos adolescente. La criminalización de la interrupción del embarazo también vulnera el derecho de las niñas y adolescentes a su libre desarrollo y a disfrutar plenamente de su niñez”, puntualizó.

Finalmente, Marery García, delegada de Jóvenes en Movimiento, mencionó que se debe de favorecer la aprobación de la Ley de Interrupción del Embarazo, ya que la Suprema Corte de Justicia la Nación declaró inconstitucional el castigo penal por interrumpir el embarazo de manera voluntaria el 7 de septiembre de 2021, por lo exhortó a la Legislatura a atender la iniciativa de ley y votarla de forma inmediata, ya que sería lamentable que las y los diputados sean persuadidos por el máximo órgano de justicia de la nación para garantizar a las mujeres zacatecanas este derecho.