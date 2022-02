Las edades de Lulú, de Almudena Grandes

Por: Miguel Ángel De Ávila González •

La Gualdra 516 / Libros

Recién ha fallecido (noviembre 2021) Almudena Grandes; contó la historia de los vencidos en la Guerra Civil española, una lucha que en España no concluye todavía: republicanos contra nacionales, del mismo modo que en nuestro país se prolonga hasta el día de hoy la pugna entre liberales y conservadores.

Empero su primer libro, Las edades de Lulú, tuvo un éxito inesperado que le permitió dejar trabajos extenuantes en empresas editoriales, redactando pies de fotos, definiciones de términos para enciclopedias, entradillas y solapas, artículos de apoyo, cuadros sinópticos, recuadros, resúmenes y guías turísticas. Perseguido por el escándalo de los medios más conservadores, se colocó inmediatamente en las listas de los libros más vendidos y luego empezaron las traducciones a otros idiomas.

Este libro cuenta a través de la voz de su protagonista, la fascinante historia de una chica que entrega su existencia al descubrimiento del placer y el logro del deseo. Tras una infancia problemática y carente de afecto, Lulú, una niña de quince años sucumbe a la inquietante atracción que ejerce sobre ella Pablo, un amigo de la familia. Esa primera experiencia sexual marca la vida de Lulú, que durante años forja un mundo privado y ritual donde su reacción con Pablo se precipita a los abismos del deseo.

Muchos años después, casada con Pablo, la protagonista no podrá vivir aislada de la realidad y se entregará a un febril erotismo sin barreras. Ambientada en Madrid en los años ochenta, su trama corroe perversamente la normalidad cotidiana, llevándonos de una relación de una pareja a los perturbadores bajos fondos de la noche madrileña.

Las edades de Lulú es un bello y abrumador canto a la libertad, el canto a una época y a una sociedad que trata de superar la huella represora y larga de la dictadura franquista. Y el mayor momento de esplendor de esa libertad tan ansiada lo encontramos en los ya lejanos y añorados años ochenta. La literatura erótica es capaz de cuestionar los códigos morales y sexuales.

Una década de explosión de libertad en la que comenzaron a introducirse, gracias una pequeña y naciente globalización, un pensamiento, un comportamiento, una música, incluso una moda característica.

Avances y libertades en las que la educación sexual no pudo escapar, era mínima; es más, se convirtió en un tema tabú de la sociedad durante muchos años, en los que la tradición imperaba sobre eso a lo que llamaban obscenidades, persiguiendo incluso a los que no se amoldaban al modelo de familia perfecta. Con la llegada de la democracia, se redescubre el sexo y la sexualidad ya no se esconde tanto en los temas de conversación. La libertad sexual era clara y ya no había temor a la represión, por ser gay, lesbiana, travesti, bisexual.

Encontramos una gran representación de todo tipo de amor y de sexualidad posible, lo que a su vez nos enriquece y nos hace ser más tolerantes y respetuosos ante la homofobia y la discriminación.

En este sentido Almudena Grandes ha hecho un excelente trabajo, exaltando el sexo y el acto sexual de este modo, sacándolo del tabú que poco a poco se está eliminando de la sociedad, para verlo como algo normal, excitante, bueno, bello. Es una historia de sexo, locura, perversión, hermosura, descubrimiento y libertad que, vale la pena leer.

* * *

Almudena Grandes, Las edades de Lulú, Tusquets editores, Colección Andanzas, Barcelona, España, 2004.

