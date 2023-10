Sheinbaum, la mejor de todos los jefes de CDMX, dice el Presidente

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador elogió ayer el trabajo hecho por Claudia Sheinbaum durante su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México, además de que envió sus mejores deseos al gobernador de Nuevo León, Samuel García.

No quiero que se vaya a malinterpretar, pero qué jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mejor que todos los que hemos sido jefes de Gobierno, muy buena, mucho muy buena , dijo el mandatario interrogado en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional sobre temas relacionados con la capital del país.