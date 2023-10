Prisión preventiva a joven por violar la intimidad sexual de alumnas del IPN

Un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Diego N, por su presunta participación en el delito contra la intimidad sexual en agravio de compañeras del Instituto Politécnico Nacional, por una de ocho carpetas de investigación que se le iniciaron tras encontrarle 166 mil fotografías editadas, que comercializaba.

El caso del ex estudiante de la Escuela Superior de Comercio y Administración es el primero en México y América Latina donde intervino como medio comisivo la inteligencia artificial y el primero por la explotación sexual digital a través de dicho medio.

Se trata de un precedente único para que no haya más Diegos N en el Poli o universidades, donde los alumnos creen que no hay consecuencias jurídicas, porque no hay una afectación para las víctimas y que sus contenidos no son reales , afirmó Olimpia Melo Cruz.

La impulsora de la Ley Olimpia –contra el acoso digital– explicó que ésta aplica desde el momento en que “se reconocen imágenes alteradas –en este caso donde se hace aparecer desnudas a las víctimas– a través de la digitalización, teniendo ya ocho carpetas de investigación y dos testimonios más de compañeras”.

Exhortó a las alumnas del IPN que sientan que en estas 166 mil fotografías hay algunas de ustedes, a que vengan a denunciar, es importantísimo seguir documentando, no podemos bajar la guardia y seguir pensando que esto no tiene consecuencias, es real .

De cuatro a ocho años de cárcel

La sanción por este delito es de cuatro a ocho años de prisión, pero aumenta, en caso de encontrarse agravantes, a entre nueve y 12 años, además del pago de entre 51 mil 870 y 103 mil 740 pesos.