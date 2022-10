Lamento profundamente que Zacatecas haya sido usado como botín: Noemí Luna

Por: KAREN GARCÍA •

Al primero aclarar que “lo que está haciendo la gobernadora Layda Sansores es totalmente ilegal”, Noemí Luna Ayala, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo respecto a las conversaciones difundidas entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno que “lamento profundamente que Zacatecas haya sido usado como botín, es reprobable”.

- Publicidad -

En entrevista para La Jornada Zacatecas, le legisladora dijo que no se puede normalizar que se tenga acceso a conversaciones privadas “como si no hubiera derechos, algo que deben privilegiar es la protección de los datos personales”.

“En el PAN siempre hemos entendido que la persona no debe ser jamás un medio, es decir, no podemos de manera malévola acabar con ilusiones, matar esperanzas y sacrificar a alguien en aras de una negociación de intereses personales, me parece que es lo más antiético, lo más perverso que puede existir en la política”.

Explicó que la coalición fue construida pensando en buscar “lo mejor para Zacatecas” cuando se decidió que la candidata en las elecciones pasadas del estado fuera Claudia Anaya, porque comparando con el proyecto que representaba en ese entonces David Monreal “sin duda estábamos parados del lado correcto”.

Además, expresó que en las negociaciones entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, David representó “un pésimo proyecto para Zacatecas”.

Por su parte, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Vinicio Flores, dijo que los primeros “damnificados” de los acuerdos a escondidas de Monreal y Morenos, respecto a la candidatura del estado, fueron los zacatecanos, porque “tenemos un gobierno muy deficiente y que, aunque los acuerdos políticos alcanzaran, no alcanzó para poner perfiles adecuados en Zacatecas”.

Agregó que fue una “farsa a la que se prestaron todos, la dirigencia estatal, la dirigencia nacional del PRI y de los diferentes partidos, así como los ex gobernadores”, por lo que deja en claro que “la única alternativa es Movimiento Ciudadano, porque no somos iguales”.

En cuanto a las respuestas de la senadora zacatecana, Claudia Anaya, el senador Miguel Ángel Osorio Chong publicó un mensaje de respaldo en sus redes sociales hacia la legisladora.

1 of 2

“Todo mi respeto, admiración y respaldo a Claudia Anaya. Sé de tu compromiso y entrega con Zacatecas. Eres una mujer intachable, de resultados y comprometida con tu familia, amigos, y tu sí, con la gran militancia priísta” expresó.

Asimismo, Claudia Ruiz Massieu mencionó que “para mi compañera y amiga senadora Claudia Anaya no tengo más que admiración y reconocimiento por su entrega, congruencia, inteligencia y compromiso con Zacatecas y con México. Me consta el incansable trabajo durante su campaña”.

Anaya pide renuncia de ‘Alito’

La senadora del PRI, Claudia Anaya, exigió la renuncia del dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, después de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló presuntos mensajes de ‘Alito’ y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, en los que supuestamente se pactó la derrota de la legisladora, quien contendió por la gubernatura de Zacatecas, en junio del año pasado.

Es terrible, dijo, ver esos textos, “donde el presidente de tu partido desea que tu partido y que tu pierdas”, expresó en relación a los mensajes de whatsapp que Sansores hizo públicos en su programa “los martes del jaguar”.

La senadora agregó que se siente muy dolida, porque lo hecho por Moreno Cárdenas “no sólo es una traición al PRI, sino también a la coalición Va por México y a la democracia”, ya que puso todo su empeño en la campaña por la gubernatura de Zacatecas, que no perdió, sino que desde dentro de su partido se trabajó para entregarla al hermano del coordinador de Morena.

“Creo que Alejandro Moreno no debería de estar en la dirigencia del PRI, creo que no debería de estar en la política, creo que debería de revisar muy bien la situación política en la que se encuentra”, recalcó. La filtración de ese chat significa “una utilización a las mujeres que hemos dado la vida por adquirir espacios en el servicio público y porque se respete nuestra trayectoria, nuestro crecimiento y nuestro trabajo”.

Insistió en que ‘Alito’ debería hacer una autorreflexión de lo que está haciendo del partido, de lo que está causándole no solamente al PRI y a una militancia que sale todos los días a dar la cara por el priísmo, “porque la gente en el territorio no tiene responsabilidad de lo que está haciendo su dirigencia”.