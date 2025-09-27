«Respuesta decisiva» si países de la OTAN planean ataques contra Rusia: Lavrov

Por: La Jornada •

Rusia no planea ataques contra los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero cualquier agresión recibirá una respuesta decisiva, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Al intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lavrov señaló que la OTAN continúa su expansión, acercándose directamente a las fronteras de Rusia, «pese a las garantías dadas a los líderes soviéticos de no avanzar ‘ni una pulgada’ hacia el Este»​​​.

«Cada vez son más frecuentes las amenazas de uso de la fuerza contra Rusia, a la que se acusa de estar planeando un ataque contra los países de la OTAN y la Unión Europea (…). Rusia nunca ha tenido ni tiene tales intenciones. Sin embargo, cualquier agresión contra mi país recibirá una respuesta decidida», subrayó el ministro.