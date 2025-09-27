20.2 C
Zacatecas
sábado, 27 septiembre, 2025
type here...
spot_img
Mundo

■ Al intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lavrov señaló que la OTAN continúa su expansión, acercándose directamente a las fronteras de Rusia, "pese a las garantías dadas a los líderes soviéticos de no avanzar 'ni una pulgada' hacia el Este"​​​.

«Respuesta decisiva» si países de la OTAN planean ataques contra Rusia: Lavrov

By Educación Dual
0
14
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se dirige a la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU, el 27 de septiembre de 2025. Foto Ap

Más Leídas

Educación Dual
Educación Dual
- Publicidad -

Por: La Jornada •

Rusia no planea ataques contra los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero cualquier agresión recibirá una respuesta decisiva, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

- Publicidad -

Al intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lavrov señaló que la OTAN continúa su expansión, acercándose directamente a las fronteras de Rusia, «pese a las garantías dadas a los líderes soviéticos de no avanzar ‘ni una pulgada’ hacia el Este»​​​.

«Cada vez son más frecuentes las amenazas de uso de la fuerza contra Rusia, a la que se acusa de estar planeando un ataque contra los países de la OTAN y la Unión Europea (…). Rusia nunca ha tenido ni tiene tales intenciones. Sin embargo, cualquier agresión contra mi país recibirá una respuesta decidida», subrayó el ministro.

- Publicidad -
Artículo anterior
Avistan nuevos drones en base militar de Dinamarca; gobierno lo califca de «ataque híbrido»
Artículo siguiente
La premio Nobel Rigoberta Menchú inspira a mujeres privadas de la libertad en Cefereso 16

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto