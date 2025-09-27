La premio Nobel Rigoberta Menchú inspira a mujeres privadas de la libertad en Cefereso 16

Por: La Jornada Zacatecas •

Como parte de las acciones en materia de reinserción social y promoción de los derechos humanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS) realizó la conferencia magistral “Ser Humano y Autoconocimiento”, impartida por Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992.

El evento se realizó en el Centro Federal de Reinserción Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”, ante 200 mujeres privadas de su libertad, así como autoridades de la SSPC y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante su intervención, Rigoberta Menchú reflexionó sobre la importancia del autoconocimiento, la memoria ancestral y la dignidad humana, especialmente en contextos de reclusión y vulnerabilidad.

Subrayó el papel transformador de la energía individual y colectiva para fortalecer la vida en comunidad, haciendo énfasis en el poder de la determinación personal para construir una vida plena más allá de las circunstancias materiales. Asimismo, invitó a las asistentes a reconocer que el camino hacia el bienestar inicia con el autoconocimiento y la inspiración interior.

La activista guatemalteca dejó un mensaje de esperanza y empoderamiento a las asistentes: “Debemos compartir nuestra sonrisa aún en tiempo de tormenta. Tenemos que ser felices, es el único objetivo”, expresó.

Les recordó que su historia personal es valiosa y legítima, y desde cualquier lugar donde se encuentren pueden construir su propio proyecto de vida.

Con estas iniciativas, la SSPC reafirma su compromiso de aplicar una política penitenciaria centrada en una visión humanista, en la que la educación y la cultura sean pilares fundamentales para una efectiva reinserción social.