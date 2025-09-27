Avistan nuevos drones en base militar de Dinamarca; gobierno lo califca de «ataque híbrido»

Copenhague.- Drones de origen desconocido fueron avistados la noche del viernes sobre la mayor base militar de Dinamarca, indicó la policía el sábado, en el último de una serie de incidentes similares que el gobierno calificó esta semana de «ataque híbrido».

La vecina Noruega también investiga «posibles avistamientos de drones» el sábado por la mañana cerca de su mayor base militar, Orland, donde están estacionados sus aviones de combate F-35.

Los misteriosos avistamientos de drones en Dinamarca y Noruega desde el lunes han provocado el cierre de varios aeropuertos.

Copenhague acogerá una cumbre de la Unión Europea que reunirá a los jefes de gobierno el miércoles y el jueves, y el gobierno danés aceptó la oferta de Suecia de proporcionar su tecnología antidrones para garantizar el buen desarrollo de la reunión.

Las autoridades danesas confirmaron a AFP «un incidente hacia las 20H15 (18H15 GMT) que duró varias horas. Se avistaron uno o dos drones fuera de la base aérea, y sobre la misma», refiriéndose a la base militar de Karup.

El vocero de la policía Simon Skelsjaer dijo que los drones no fueron derribados, y que la policía no puede comentar el origen de los aparatos.

La policía y el ejército están trabajando conjuntamente en la investigación, afirmó.

La base de Karup comparte sus pistas con el aeropuerto de Midtjylland, que tuvo que cerrar brevemente, pero en ese momento no había vuelos comerciales programados, agregó Skelsjaer.

«Enjambre» de drones en Alemania

En Noruega, el ejército se unió a la policía para determinar si realmente se trataba de drones.

«Probablemente se trate de drones, pero la investigación determinará qué era. Por ahora, lo estamos tratando como un avistamiento de drones», declaró a AFP Brynjar Stordal, portavoz del cuartel general conjunto de Noruega.

«Al menos dos drones» volaron en una zona restringida cerca de la base «durante aproximadamente una hora» antes de desaparecer, afirmó. «No los interceptamos».

La policía del condado de Nordland, en el norte de Noruega, anunció que ampliaría temporalmente las restricciones aéreas y terrestres para drones y otros vehículos aéreos no tripulados a 10 kilómetros alrededor de cuatro aeropuertos que prestan servicio a vuelos regionales, internacionales y militares, hasta el lunes al mediodía.

En un comunicado, la policía afirmó que la medida era «una medida de precaución» y que no se habían observado drones en la región el sábado.

Los avistamientos de drones en países nórdicos a principios de semana se produjeron tras incursiones de artefactos de ese tipo en territorio polaco y rumano y la violación del espacio aéreo estonio por parte de aviones de combate rusos, lo que aumentó las tensiones en el contexto de la actual invasión rusa de Ucrania.

Alemania anunció este sábado que autorizará a sus fuerzas armadas a derribar drones en caso de intrusión en su territorio, después de que, la víspera, se detectara un «enjambre» de aparatos de origen desconocido en el norte del país.

«Amenaza» de Rusia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó el jueves en un mensaje de video que el país fue «víctima de ataques híbridos», en referencia a una forma de guerra no convencional.

«Hay un país que representa una amenaza para la seguridad de Europa, y ese país es Rusia», declaró.

Moscú rechazó «firmemente» cualquier implicación en los incidentes ocurridos en Dinamarca. Su embajada en Copenhague calificó los hechos de «provocación puesta en escena» en un mensaje publicado en redes sociales.

El ministro danés de Justicia, Peter Hummelgaard, estimó a comienzos de semana que el objetivo de estos ataques era «sembrar el miedo, crear divisiones y asustarnos».

Los vuelos de drones comenzaron días después de que Dinamarca anunciara que adquiriría por primera vez armas de precisión de largo alcance, argumentando que Rusia representaría una amenaza «en los próximos años».

Hummelgaard añadió que Copenhague también obtendría nuevas capacidades para detectar y neutralizar drones.

Los ministros de Defensa de una decena de países de la UE acordaron el viernes que la creación de un «muro antidrones» sea una prioridad.

«Debemos actuar rápido», dijo el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, a la AFP en una entrevista. «Y debemos actuar aprendiendo todas las lecciones de Ucrania y construyendo este muro antidrones junto con Ucrania».