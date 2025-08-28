Dan mantenimiento preventivo al Teatro Calderón

Por: La Jornada Zacatecas •

El Teatro Fernando Calderón, considerado el recinto cultural más emblemático de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), recibió trabajos de mantenimiento en sus instalaciones con el objetivo de preservar su valor histórico y garantizar la seguridad de quienes lo visitan.

El responsable de este espacio, Edi Martínez Robles, informó que las labores se enfocaron principalmente en el área de ventanas del segundo piso, las cuales presentaban un deterioro en sus estructuras de madera. “Era necesario intervenir, porque los junquillos estaban muy desgastados y existía el riesgo de que alguna ventana cayera hacia la calle. Por ello, se sustituyeron piezas, se reforzó la madera y se aplicó aceite de linaza y cera para su hidratación y protección”, explicó.

El funcionario precisó que las acciones correspondieron únicamente a labores de mantenimiento y no de restauración, ya que esta última requiere un permiso especial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la intervención de personal especializado. Subrayó, además, que los trabajos se realizaron en coordinación con dicha institución, se notificó a Monumentos y se contó con la asesoría correspondiente.

En estas acciones colaboraron tanto el equipo de mantenimiento del Teatro Calderón como personal de la Dirección de Infraestructura de la UAZ, sumando esfuerzos para salvaguardar este espacio universitario.

“Lo importante es prevenir accidentes y conservar la belleza de este recinto icónico, ubicado en el corazón de Zacatecas y que constantemente recibe turistas, eventos académicos, artísticos y culturales”, señaló Martínez Robles.

Finalmente, adelantó que se prevén nuevas acciones de mantenimiento en otras áreas del inmueble, como puertas y estructuras del nivel superior, además de una posible reestructuración integral con apoyo de la próxima administración universitaria.