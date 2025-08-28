CDHEZ refuerza su compromiso con la comunidad LGBTTTIQ+

Por: La Jornada Zacatecas •

El Mecanismo de Monitoreo de los Derechos de las Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+ de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) trabaja en la promoción y protección del derecho a la salud de las personas de la diversidad sexual.

Durante la sesión ordinaria del Mecanismo de Monitoreo de los Derechos de las Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+, Maricela Dimas Reveles, presidenta de la CDHEZ, reiteró su compromiso institucional con este sector de la población, que históricamente ha sido vulnerado.

Dimas Reveles señaló que es indispensable caminar de la mano con la comunidad LGBTTTIQ+, escuchando sus necesidades y fortaleciendo los esfuerzos conjuntos para garantizar una vida digna, libre de violencia y sin discriminación, por lo que es importante visibilizar las problemáticas en materia de salud que viven día a día.

La presidenta enfatizó que en la CDHEZ tenemos la convicción de que el respeto a la diversidad y la inclusión son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa, por lo que reafirmó el compromiso de seguir trabajando de manera cercana, sensible y efectiva con la comunidad LGBTTTIQ+, para garantizar que sus derechos sean plenamente reconocidos y respetados.