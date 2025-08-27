Avanza SICT en mantenimiento de carreteras y central de autobuses

Por: La Jornada Zacatecas •

Avanza SICT en la conservación prioritaria a la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, con obras de renivelación con mezcla asfáltica en caliente en el tramo del km 176+100, en el municipio de Mazapil.

Además continúan con las obras de colocación de carpeta de concreto asfáltico en la carretera federal 23 Zacatecas-Tlaltenango-Guadalajara, en los límites con Jalisco, Tramo del km 94+000 Municipio del Teúl de González Ortega.

Finalmente, estas vacaciones de verano, los inspectores del Centro SICT, Zacatecas han verificado los servicios de la central de autobuses de la capital, en beneficio de las personas usuarias.