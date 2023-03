Nuevas masculinidades proponen desaprender los roles de género perpetuados por siglos

Por: KAREN GARCÍA •

Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas proponen replantear la idea de masculinidad y desaprender los roles de género adquiridos durante toda la vida y perpetuados a lo largo de siglos, explicó la psicóloga Ana Laura García, quien aseguró que estas nuevas modalidades también tienen un efecto en las mujeres, porque “si cambian los estereotipos negativos de género, las mujeres ganan al vivir en una sociedad con menos violencia y más igualitaria”.

Uno de los focos más importantes de las masculinidades alternativas es acabar con la violencia de género y con las actitudes que conducen a ella; romper con el mito del hombre violento y del hombre que todo lo puede, así como rechazar cualquier forma de machismo que aparece en la vida cotidiana añadió la especialista, ya que “las nuevas masculinidades, aunque en realidad no son nuevas y podemos hablar de ellas como “masculinidades igualitarias”, son una manera de entender qué es ser hombre, desde una mirada más sana e igualitaria tanto para relacionarse con los demás como con uno mismo. Proponen replantear esa idea tradicional de masculinidad para desaprender los roles de género que tanto hombres como mujeres van adquiriendo desde la infancia. La masculinidad tradicional tal y como la conocemos sólo ofrece una forma de ser hombre: fuerte, seguro, decidido, exitoso, sin mostrar sentimientos”.

Agregó que los nuevos modelos apuestan por romper los roles de género aprendidos sobre la masculinidad y la feminidad por lo que, es importante acabar con esa idea de que los hombres no lloran, los hombres no cuidan o los hombres tienen que ser siempre fuertes y no mostrar sus debilidades.

“Lo que los hombres aprenden desde la infancia es que los niños no lloran, porque el mostrar los sentimientos les hace más vulnerables o que los niños no juegan con muñecas porque eso es cosa de las mujeres. Es importante acabar con estas ideas para que los hombres puedan ser más libres y corresponsables en su vida familiar y personal”.

Las nuevas formas de ser hombre apuestan por acabar con la agresividad y la violencia en todas sus formas para poner fin al machismo, los comentarios y expresiones sexistas, los micromachismos y todas las formas de violencia.

Cabe señalar que la masculinidad hegemónica o tradicional también lleva consigo la agresividad y la violencia que, aunque cada vez está menos legitimada, sigue estando presente en la sociedad. Se ve a través del acoso, los comentarios sexistas o la violencia sexual. Las masculinidades igualitarias apuestan por eliminar la violencia machista, o de cualquier tipo, de nuestras vidas.

Finalmente, enfatizó que es importante trabajar con las infancias e inculcarles nuevos valores y educar desde la igualdad de género “pues es importante cambiar la mirada y saber ver la enorme diversidad que existe entre los más pequeños, a quienes el mundo adulto se empeña en etiquetar en dos ámbitos cerrados”.