Luto en la comunidad rockera; falleció Fernando Domínguez “El Racla”

Lamenta la comunidad rockera de Zacatecas el fallecimiento de Fernando Domínguez, mejor conocido como «El Racla» o «El Polternwinter Supremo», vocalista de la veterana banda de punk La Orquídea Polternwinter, luego de que familiares y amigos anunciaran su deceso a través de redes sociales, publicaciones en las que también se informó que sería velado en la Capilla Sixtina de la capital

«¡Vamos a ganar!» fue siempre el lema de ‘El Racla’, quien se destacó en la escena local desde la década de 1990 con su banda La Orquídea, que junto con otra banda de nombre Lagañas, aderezaron los años punk de los zacatecanos. Fernando, además de vocalista de la banda, sobresalió también como escritor y pintor.

En su perfil de Facebook, amigos manifestaron su pesar por la partida del eterno punk zacatecano». Querido Racla, tú si eres único, nunca otro como tú, todos aprendimos algo gracias a ti, a la buena o a la mala. Siempre fuiste tú, sin renunciar a tu voluntad, por nada ni por nadie. Ya en vida eras una leyenda, ahora eres un símbolo. Gracias por tu música, tus letras, tu pintura, pero más que nada por las charlas filosóficas y por tu sinceridad siempre, nada de las tantas cosas que alguna vez me dijiste resultaron ser mentira o palabrería. Te admiramos y te queremos. No me atrevo a desearte que vayas a un mejor lugar, haz como siempre lo que te plazca», escribió una amiga del ex vocalista.

Mientras que otro músico, Pedro «Grillo», guitarrista de Terrorismo Tropical, recordó como “El Racla” fue el primer punk que lo adoptó antes de llegar a Zacatecas y lo invitó a formar parte de su banda. «Te comportaste cómo un hermano mayor siempre en las buenas y en las malas, incluso peleando, pero al final riendo con un par de cervezas o alipús del más barato, cómo dirías tú «y por qué no?».

Mientras que otro de sus amigos expresó: «Máximo respeto al Polternwinter Supremo Racla. En paz descanses querido amigo Fernando Domínguez, hoy no vamos a estar tristes por qué así lo hubieras querido, vamos a enseñar los dientes ante la vida como siempre me aconsejabas al punto de exigirme! Hoy te despido con respeto y admiración y que se escuchen a madres esos pinches temazos que compusiste con tanta energía … Por qué? Porque quiero, porque puedo y porque vamos a ganar hoy y siempre!!».