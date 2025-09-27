Reafirma DMA compromiso con sector minero de Zacatecas; asiste a celebración del Día del Cliente de Epiroc

Por: La Jornada Zacatecas •

El gobernador David Monreal Ávila reafirmó su compromiso de fortalecer al sector minero así como de apoyar a las y los proveedores locales, mediante la colaboración con empresas asentadas en el territorio zacatecano.

Como invitado especial en la celebración del Día del Cliente Epiroc 2025, el mandatario estatal reconoció a los directivos por emplear a decenas de trabajadoras y trabajadores locales, pues alrededor del 80% de la planta laboral es originaria de Zacatecas, además, de que ésta compañía ofrece excelentes prestaciones laborales.

El Gobernador David Monreal también aprovechó para reconocer el apoyo de los directivos con la instalación de dos simuladores al Pabellón Minero, dentro de las recientes actividades de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2025.

Luego de abordar una máquina de uso minero y realizar un recorrido por las instalaciones de Epiroc, el gobernador Monreal Ávila refrendó su compromiso con el sector minero, pues de éste dependen miles de empleos directos e indirectos, así como la sustentabilidad y desarrollo económico de las comunidades zacatecanas.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza mencionó que el Gobernador David Monreal, al inicio de su gestión, en 2021, planteó la minería como uno de los ejes tractores para el desarrollo económico y la transformación de Zacatecas, los cuales contribuyen a la paz y tranquilidad de las familias zacatecanas.

Afirmó que el Gobernador entiende muy bien el valor de la actividad minera, misma que aporta el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, sin embargo, se busca que este indicador aumente para los próximos años.

El Gerente General de Epiroc México, Björn Tisell, agradeció al Gobernador David Monreal Ávila por su acompañamiento y apoyo hacia la actividad minera. Mencionó que la historia minera conecta a México con Suecia, pues la actividad extractiva es muy similar entre ambos países. Agregó que México realiza sus esfuerzos para mejorar este sector económico.

Tisell refirió que esta compañía tiene trazados objetivos y metas claras para cumplirlas de aquí al año 2030, como priorizar las necesidades de los clientes en sus operaciones, lograr la sustentabilidad, la innovación y cuidar el planeta; así como aumentar la seguridad, sustentabilidad y productividad.

Por su parte, Raúl García Reimbert, presidente del Colegio de Minería, Metalurgistas y Geólogos de México, destacó que es un honor para quienes iniciaron y continúan trabajando en el sector minero, pues las y los trabajadores “son empáticos en las cosas y buscan una solución a los clientes”.