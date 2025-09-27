17.2 C
Zacatecas
viernes, 26 septiembre, 2025
Seguridad

Colaboran Zacatecas y Jalisco con acciones de búsqueda en vida

Búsqueda en vida individualizada en diversos centros penitenciarios del estado. Foto: Godezac

Por: La Jornada Zacatecas •

Autoridades de Zacatecas y Jalisco y un colectivo de esa entidad federativa llevaron a cabo, durante la presente semana, una búsqueda en vida individualizada en diversos centros penitenciarios del estado.

Personal de las Comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas de ambas entidades, de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y del colectivo “Entre el Cielo y la Tierra”, recorrieron los Centros de Reinserción Social de Jerez, Fresnillo, Calera de Víctor Rosales y el Cerezo Femenil de Cieneguillas.

También, informó el Comisionado Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Everardo Ramírez Aguayo, durante su estancia en Zacatecas, las y los representantes de 10 familias verificaron información y llevaron a cabo pega de cédulas en las calles 5 Señores, Celaya y Avenida San Marcos de la capital, así como en la colonia Villas de Guadalupe.

Además, como parte de la jornada de actividades desarrolladas en Zacatecas, estuvieron en la Fiscalía General de Justicia del Estado, en donde se hizo una proyección de personas no identificadas y revisaron objetos personales con el propósito de encontrar indicios que les permitan acceder a la justicia y la verdad.

