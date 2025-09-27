Inicia en Zacatecas segunda etapa de la Copa Nacional de Baloncesto «Diablo Castellanos»

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría de Turismo, presentó la charla «Experiencias de Vida» con Víctor Ávila y Oscar Castellanos, destacados jugadores profesionales de baloncesto y seleccionados mexicanos. En ese marco, se presentó la segunda etapa de la Copa Nacional de Baloncesto «Diablo Castellanos», que se lleva a cabo del 26 al 28 de septiembre en la entidad.

El secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, resaltó que dicho encuentro deportivo promueve la convivencia familiar y el sano entretenimiento.

Por su parte, Oscar «El Diablo» Castellanos expresó su alegría por realizar eventos de esta magnitud en Zacatecas. Recordó con nostalgia el campeonato que obtuvo en su momento con los Mineros de Zacatecas y agradeció al Gobierno del Estado por su labor en la organización de encuentros deportivos.

Al respecto, en colaboración con el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud), se lleva a cabo en el estado la Copa Nacional de Baloncesto «Diablo Castellanos», con la participación de selecciones de diversos estados de la República. Equipos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas competirán por un lugar en la selección nacional.

Víctor Ávila, exjugador de la Universidad de Oklahoma en los Estados Unidos, y Oscar «El Diablo» Castellanos, seleccionado mexicano con experiencia en la liga brasileña, compartieron sus vivencias y experiencias deportivas con los jóvenes, enriqueciendo así su bagaje cultural y deportivo.