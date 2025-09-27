Inauguran exposición “Membrana. Gráfica expandida”, de Luis Canseco

Por: La Jornada Zacatecas •

El Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez abrió sus puertas a la exposición temporal “Membrana. Gráfica expandida” del artista oaxaqueño Luis Canseco, en un acto que reunió a autoridades culturales, especialistas y público interesado en el arte contemporáneo.

La ceremonia de apertura tuvo lugar en la Sala Mayor del recinto y contó con las palabras de bienvenida del maestro José Luis González Martínez, director del Museo, quien destacó la relevancia de esta muestra, que se enmarca dentro del programa de exposiciones temporales correspondiente al segundo semestre de 2025.

Posteriormente, el artista invitado Luis Canseco compartió con los asistentes algunas reflexiones sobre el proceso creativo detrás de su obra, subrayando la importancia del grafito como materia y archivo mineral que conecta memoria, territorio y estética.

Finalmente, María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, realizó la declaratoria oficial de apertura, agradeció a quienes estuvieron involucrados en el proceso del montaje y al artista por su propuesta artística que se sitúa en un territorio de constante transformación, donde la gráfica, el dibujo, la escultura y la instalación se entrelazan para dar forma a “membranas” de grafito y acrílico.

La exposición invita al espectador a una experiencia inmersiva en la que el grafito, mineral ligado a la historia extractiva de Zacatecas, se convierte en testimonio de memoria y posibilidad estética.