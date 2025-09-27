12.7 C
Zacatecas
sábado, 27 septiembre, 2025
type here...
spot_img
Cultura y Espectáculos

■ En la Sala temporal I del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez

Inauguran exposición “Membrana. Gráfica expandida”, de Luis Canseco

By Educación Dual
0
6
“Membrana. Gráfica expandida”, de Luis Canseco. Foto: Cortesía

Más Leídas

Educación Dual
Educación Dual
- Publicidad -

Por: La Jornada Zacatecas •

El Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez abrió sus puertas a la exposición temporal “Membrana. Gráfica expandida” del artista oaxaqueño Luis Canseco, en un acto que reunió a autoridades culturales, especialistas y público interesado en el arte contemporáneo.

- Publicidad -

La ceremonia de apertura tuvo lugar en la Sala Mayor del recinto y contó con las palabras de bienvenida del maestro José Luis González Martínez, director del Museo, quien destacó la relevancia de esta muestra, que se enmarca dentro del programa de exposiciones temporales correspondiente al segundo semestre de 2025.

Posteriormente, el artista invitado Luis Canseco compartió con los asistentes algunas reflexiones sobre el proceso creativo detrás de su obra, subrayando la importancia del grafito como materia y archivo mineral que conecta memoria, territorio y estética.

Finalmente, María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, realizó la declaratoria oficial de apertura, agradeció a quienes estuvieron involucrados en el proceso del montaje y al artista por su propuesta artística que se sitúa en un territorio de constante transformación, donde la gráfica, el dibujo, la escultura y la instalación se entrelazan para dar forma a “membranas” de grafito y acrílico.

La exposición invita al espectador a una experiencia inmersiva en la que el grafito, mineral ligado a la historia extractiva de Zacatecas, se convierte en testimonio de memoria y posibilidad estética.

- Publicidad -
Artículo anterior
Reafirma DMA compromiso con sector minero de Zacatecas; asiste a celebración del Día del Cliente de Epiroc
Artículo siguiente
Ramírez Cuéllar anuncia Consejo Laboral rumbo a la revisión del T-MEC

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto