Ramírez Cuéllar anuncia Consejo Laboral rumbo a la revisión del T-MEC

El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció la conformación de un Consejo Laboral integrado por sindicatos mexicanos, con el propósito de incidir directamente en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Con las y los integrantes de los sindicatos vamos a constituir el Consejo Laboral para participar en la revisión del T-MEC. En noviembre se llevará a cabo la reunión trinacional de trabajadores de Estados Unidos, Canadá y México, con el objetivo de fortalecer los derechos laborales”, señaló el legislador en un mensaje público.

La convocatoria pretende abrir un espacio de articulación regional entre organizaciones sindicales de los tres países, con la mira puesta en las negociaciones que arrancarán a partir de octubre de 2025, cuando los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comiencen la etapa formal de revisión del tratado, un año antes de lo originalmente previsto.

El gobierno mexicano ha subrayado que el eje laboral será uno de los temas centrales de la renegociación, debido a las presiones de sindicatos estadounidenses y canadienses para garantizar que los incrementos salariales y las condiciones de trabajo en México no se traduzcan en ventajas competitivas desleales.

De cara a este escenario, las organizaciones mexicanas buscan llegar con una posición unificada. Ramírez Cuéllar destacó que el Consejo Laboral permitirá a los trabajadores incidir en la agenda oficial y defender conquistas como la libertad sindical, la negociación colectiva y la recuperación del poder adquisitivo.

Recuperación salarial: del rezago al repunte

El contexto laboral se enmarca en un proceso de recuperación histórica del salario mínimo en México. En 2018, el ingreso base era de 88.36 pesos diarios; para 2025, alcanzará los 278.80 pesos en la mayor parte del país y 419.88 pesos en la franja fronteriza norte.

Esto significa un incremento nominal de 215 por ciento en siete años y una recuperación estimada del 135 por ciento en términos reales, según cálculos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

El gobierno federal sostiene que esta política ha sido fundamental para mejorar el poder adquisitivo de las familias, aunque empresarios advierten que las negociaciones del T-MEC deberán equilibrar la competitividad exportadora con los compromisos en materia de derechos laborales.