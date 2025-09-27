Superan los Mineros de Zacatecas a Panteras de Aguascalientes

Por: La Jornada Zacatecas •

Los Mineros de Zacatecas volvieron al camino del triunfo al superar 87 por 73 a Panteras de Aguascalientes en la fecha 27 de la Temporada 2025 de la Liga Caliente LNBP.

Con esta victoria los de cantera y corazón de plata llegaron a 17 victorias por 10 descalabros en el campeonato, por lo que se mantienen en la quinta posición de la tabla general.

El apoyo de la mejor afición del país se hizo notar desde la primera mitad del juego, Tavario Miller con 11 unidades y Kenneth Horton con 7 puntos se contagiaron con ese respaldo y le dieron a Mineros la oportunidad de imponerse en los parciales 22-15 en el primer cuarto y 44-34 al medio tiempo.

En el tercer capítulo Dexter Mc Clanahan voló por la duela para colocar 14 unidades, dos triples incluidos, los zacatecanos aumentaron la diferencia a 68-52.

En el lapso final, el coach, Facundo Müller le dio minutos a José Reyes, quien respondió con un esfuerzo sobresaliente que levantó a la afición de sus asientos, Isaac Hamilton con dos triples más a su cuenta provocó que Mineros no perdiera una ventaja de 13 puntos. El score final fue de 87 para Mineros y 73 para Panteras.

Dexter Mc Clanahan fue el MVP del partido con 17 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia.

Este sábado 27 de septiembre se disputará el segundo duelo de la serie entre Mineros y Panteras, el juego iniciará a las 8:05 de la noche en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas.