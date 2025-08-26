Avanza Guadalupe en regularización de comerciantes establecidos y semifijos

Por: La Jornada Zacatecas •

En Guadalupe se cuenta con un orden en materia de comerciantes tanto establecidos como semifijos, prueba de ello, es que en el último año se ha avanzado de un 20 a un 70 por ciento de regularización a través de la Subsecretaria de Ingresos del Municipio de Guadalupe.

- Publicidad -

El alcalde Pepe Saldívar a través del Área de Plazas y Mercados, está implementando una estrategia de apertura y conciliación, logrando resultados positivos en el ordenamiento del comercio en lugares públicos de la ciudad.

De acuerdo con información de Jorge Alejandro López Díaz de León, titular de la Unidad de Plazas, Mercados y Comercio en la Vía Pública, se tienen en total seis tianguis en Guadalupe los cuales están conformados por un padrón de 2 mil 169 comerciantes plenamente identificados por la autoridad municipal.

Asimismo, se invita a los comerciantes que se encuentran en la informalidad a registrarse en el padrón de comercio, ya que de hacerlo tendrán ventajas como: un lugar fijo del cual no los pueden retirar, mayor acceso a servicios públicos, contar con seguridad y evitar chantajes de inspectores apócrifos.

Cabe señalar que los operativos de apartado de comercio en la vía pública se han implementado en tres rutas, esto para impulsar una campaña permanente para la regularización de permisos anuales 2025.