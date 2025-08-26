Zacatecas y Oaxaca firman convenio para pruebas de ADN en procesos judiciales

Por: La Jornada Zacatecas •

Durante la celebración del Convenio General de Colaboración entre los poderes judiciales de Zacatecas y Oaxaca que permitirá que el “Laboratorio de Genética Molecular del Poder Judicial del Estado de Oaxaca” pueda brindar el servicio del método de análisis de ADN para pruebas de paternidad y maternidad, el Magistrado Carlos Villegas Márquez dijo asumir una obligación ética para el servicio de la ciudadanía.

Al reunirse con la Maestra Berenice Ramírez Jiménez, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Oaxaca, el Magistrado Presidente Villegas Márquez celebró el nivel de tecnología, conocimiento y emprendimiento que caracteriza al Poder Judicial de Oaxaca y su voluntad para compartir su legado con quienes imparten justicia, y es precisamente esa humildad la que debe caracterizar a toda institución para unir esfuerzos y homologar criterios que permitan el crecimiento y la modernización de la justicia en México, recalcó.

Villegas Márquez destacó la importancia de este Convenio que une esfuerzos para proteger el principio del Interés Superior de la Niñez, con el propósito de conocer su identidad en cuanto a la filiación biológica se refiere, por medio del análisis de muestras biológicas en aquellos casos donde se desconoce o se duda de la relación de parentesco biológico entre individuos, en los procesos judiciales.

Por su parte, la Magistrada dijo sentirse segura que estas buenas prácticas se llevarán al Estado de Zacatecas, y habrá un pronto acercamiento para conocer e impulsar este modelo; por ello celebró el interés del Magistrado Carlos Villegas para comprometerse aún más con los derechos de la niñez y de grupos vulnerables que deben estar en el centro de la atención, pues reflexionó: la justicia se construye mejor cuando se suman esfuerzos.

El Laboratorio de genética molecular es el primero en su tipo en el sureste del país y segundo a nivel nacional con tecnología de punta e instalaciones de vanguardia; su actividad principal es la toma de muestra y obtención de perfiles genéticos como la prueba de paternidad y/o maternidad por medio de pruebas de ADN y otras técnicas menos invasivas como tomas de saliva, además de ser el primero en contar con un área jurisdiccional, se mencionó en un video informativo durante el evento.

Este Convenio es signado por el Magistrado Carlos Villegas Márquez, Presidente del TSJEZ, la Consejera Presidenta del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Zacatecas, Norma Esparza Castro y la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez.