«Doblarse» ante Trump es «traicionar a la patria», responde PRI a Morena

Los dichos de Donald Trump, en torno a haber «doblado» al gobierno de México obligándole a enviar 28 mil soldados para frenar el flujo migratorio en la frontera México-Estados Unidos, se mantiene como argumento de la oposición para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reviró a Morena a raíz a la denuncia que presentará contra los diputados que votaron contra la reforma eléctrica:

- Publicidad -

“Violar la soberanía y traicionar a la patria es doblarse ante un mandatario extranjero, como lo fue Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos, quien reveló que le ordenó al gobierno mexicano actual enviar solados a la frontera Sur para cerrar el paso a migrantes. ¡Eso sí es violar la soberanía. Eso sí es traición a la patria”.

El también diputado federal campechano, adelantó que la futura iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador, “tal como la proponen desde el gobierno y Morena, no va a pasar y tampoco permitirán que militaricen la Guardia Nacional.

Y el mensaje de los priistas, expuso Moreno, “ya le quedó claro a Morena que si no construye acuerdos y consensos, sus reformas no pasan. Aunque quieran decir que tienen buenos resultados, Morena se derrumba. Yo los escucho. Les encanta hablar del pasado. Pero hoy no tienen la mayoría calificada para estar modificando la Constitución”.

Y para ilustrar sus reproches al partido en el gobierno, el priísta adujo que con el gobierno de Morena hoy hay el doble de homicidios, más secuestros y más feminicidios en México. “Es un gobierno que no habla de las mujeres. Vean lo que está ocurriendo en Nuevo León. Tenemos un gobierno insensible, que no atiende los problemas de las mujeres”.