Por: MARIANA FLORES •

La Gualdra 558 / Río de palabras

Letreros neón. “Si no puedes cumplir con sus expectativas, cumple las tuyas. Flashback”.

Hoy, salir a la calle, al cine, a la escuela, a caminar o a trabajar es peculiar. Casi todas las personas están tomando fotos de lo que comen, de lo que ven, de lo que escuchan, de los viajes, de conciertos y de personas que no conocen (¿?).

“Deja de añorarlo. Revívelo en tres pasos”.

Flashes por todos lados, cada vez es más difícil entablar una conversación, mirar a los ojos o susurrar al oído. Más veces de las que nos gustaría admitir logramos salir de la cama en las mañanas ante la promesa de la imagen que podremos capturar en el desayuno, en el espejo del baño, o en la calle. Una epidemia de nostalgia y melancolías autoprovocada nos inunda. Ya no se sabe qué es la novedad o lo inesperado, y las sorpresas dejaron de asombrarnos.

¿Qué es ese rayo de luz?

Lo que empezó como una posibilidad para usar solo en un momento extremo, se volvió la obsesión de todo el mundo. Nadie estaba aquí, todas las personas viajaban a sus momentos favoritos, “la felicidad a un flash de distancia”.

Al principio se utilizó este procedimiento para acceder al conocimiento y a los datos que como humanidad ya habíamos acumulado: fórmulas para vacunas, información del ADN, combinaciones químicas para purificar el agua. Y luego, se recuperó el método del flash para volvernos a anclar a un mundo sin certezas y sin fe en el futuro. Entonces, la posibilidad de revivir el pasado nos mantiene con vida.

“Tu felicidad es la que importa, no pidas permiso. Flashback”

La única condición es que tengas una foto del momento al que quieres viajar: un paisaje, un retrato de un ser querido, tu comida favorita, mascotas que ya no están aquí…Los efectos secundarios son importantes, pero mínimos comparados con la experiencia: mareos; una “ligera” sensación de sentirse fuera de lugar; “incomodidad emocional”, es decir, ansiedad, episodios depresivos, irritabilidad e insomnio. Todo depende de la frecuencia con que se efectúan los viajes. El primero es gratis, luego, puedes adquirir el paquete de viajes ilimitados por mes a tan solo 52 dólares. Hay paquetes familiares.

“El duelo NO es una etapa necesaria, pasa al siguiente nivel en 7 minutos. Flashback”

Tomas tu dispositivo, buscas la foto o video de aquel momento añorado, seleccionas y ¡flash!, de acuerdo con tus posibilidades económicas, puedes estar 7 minutos o más en el episodio favorito de tu vida, volver a vivirlo y a sentirlo.

Nota: Es indispensable que la foto que utilices sea de tu autoría. No insistas, no atendemos quejas sobre viajes con fotos que no fueron tomadas con nuestra aplicación.

Instrucciones:

Abre la aplicación y selecciona la foto del momento de tu preferencia. Recuerda, la foto que selecciones debe ser tomada con flashback para que funcione. Aprieta el botón azul, con el celular frente a tu rostro. Si no sale el flash intenta de nuevo. ¡Y listo! En tu momento favorito, durante 7 minutos, ¡pasa al nivel premium para que sean 10!

La persona que sea sorprendida utilizando fotos ajenas, será bloqueada de nuestro servicio. No te limites, accede a nuestra galería de fotos con momentos que hemos preparado especialmente para ti. Pregunta por nuestra membresía Golden.

*@LaMayaFlores es guionista, socióloga e investigadora.

