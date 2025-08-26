Persistirán las lluvias y chubascos martes y parte del miércoles en Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de la Dirección Local en Zacatecas, informó que un canal de baja presión generará lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas. Durante este martes 26 y miércoles 27 de agosto se mantendrán condiciones favorables para lluvias en gran parte del estado. Se esperan lloviznas, lluvias y chubascos de fuertes a intensos, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo en gran parte del estado de Zacatecas y vecinos.

En la zona conurbada Zacatecas–Guadalupe se esperan cielos cubiertos, bancos de niebla y precipitaciones desde la madrugada del martes, sin descartar chubascos de hasta 35 mm/h, con tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 22 grados.

El miércoles persistirán los cielos nublados con lloviznas sin descartar chubascos con tormentas aisladas, aunque por la tarde-noche disminuirá el potencial de lluvia. Se advierte que podrían persistir lloviznas y lluvias escasas durante los siguientes días.

El termómetro marcará entre 11 y 23 grados, con vientos de hasta 20 km/h, del este.