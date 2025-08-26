Consejo aprueba convocatoria para elección del Tribunal Universitario 2025-2029

Por: La Jornada Zacatecas •

En sesión especial del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), correspondiente al periodo 2025-2027, se aprobó por unanimidad el orden del día, cuyo único punto fue la presentación y validación de la convocatoria para la elección de las y los integrantes del Tribunal Universitario, para el periodo 2025-2029.

La sesión se llevó a cabo en el Auditorio Orgullo Universitario, ubicado en la Antigua Facultad de Medicina, presidida por la Secretaria General de la UAZ Lorena Jiménez Sandoval; el rector, Juan Armando Flores de la Torre y la presidencia colegiada.

De acuerdo con la convocatoria aprobada, el Tribunal Universitario estará conformado por tres universitarios titulares y sus respectivos suplentes, con una duración en el cargo de cuatro años.

Entre los requisitos para participar se encuentran: ser mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos, ser académico de carrera con al menos tres años consecutivos de docencia en la UAZ, contar con título de licenciatura en Derecho y no incurrir en los impedimentos establecidos por la Ley Orgánica, como desempeñar cargos de elección popular, ser dirigente partidista, ministro de culto religioso, militar en activo o haber sido condenado por delito intencional, entre otros.

El periodo de inscripción quedará abierto a partir de la presente publicación y se cerrará el 27 de agosto del año en curso, a las 15:00 horas. El registro de las fórmulas de propietario y suplente deberá realizarse en la oficina de la Secretaría Técnica del H. Consejo Universitario, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Las y los aspirantes deberán presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como llenar y firmar el formato de solicitud proporcionado por la Secretaría Técnica, anexando la información correspondiente.

La elección de las y los integrantes se llevará a cabo en Sesión Especial del Consejo Universitario, programada para el 29 de agosto de 2025. Los resultados de la votación serán publicados el 30 de agosto de 2025, en el marco de la Sesión Especial y Las y los universitarios electos iniciarán sus funciones a partir del 31 de agosto de 2025.