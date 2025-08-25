Continúa bloqueo en El Bordo por desaparición de Rodolfo Cárdenas Olvera

Por: ALEJANDRA CABRAL •

La comunidad de El Bordo movilizada por la desaparición de Rodolfo Cárdenas Olvera, de 22 años de edad, continúa el bloqueo del boulevard metropolitano a la altura de la Plaza Bicentenario.

Familiares del joven entablaron diálogo con el titular de la Comisión Local de Búsqueda, Everardo Camacho, manifestándole que el bloqueo continuará hasta que los padres de Rodolfo -en este momento reunidos con la fiscal especializada en desaparición-, reciban una respuesta favorable.

Detallaron que la camioneta de Cárdenas Olvera aún no se ha localizado y su última ubicación fue en el trayecto de Guadalupe a Tacoaleche.

¡Sí hubiera soluciones no habría marchas ni plantones!, expresan los manifestantes, incluyendo personas de todas las edades y productores del campo que se movilizaron en tractores a primera hora de este lunes.