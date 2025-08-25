Saúl Monreal opina que es necesario hacer un corte y ajustes al gabinete estatal

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El senador Saúl Monreal Ávila opinó que, en el marco del cuarto informe del gobierno del estado, es necesario hacer un corte y hacer ajustes en la integración del gabinete y “funcionario que no funcione, darle las gracias. Es un buen momento para evaluar sin favoritismo ni sectarismo ni simulación”.

Si hay la intención ce cerrar el sexenio de una manera positiva, consideró que deben salir funcionarios “mustios” que hasta el momento solamente se caracterizan por simulae, ya que no han obtenido los resultados esperados.

Mientras tanto, señaló que su aspiración a la gubernatura del estado se mantiene firme y muestra de ello es la reunión que sostuvo el domingo con miembros de su estructura, en donde se mostró un crecimiento importante en comparación con los primeros encuentros.

En ese sentido, dijo que el trabajo de su estructura va a continuar trabajando y seguirá con sus recorridos en toda la entidad y hay la confianza de que se consolide para alcanzar buenos resultados.

Sin embargo, Monreal Ávila refirió que “hay confusiones, hay mustias y mustios que tratan de confundir a nivel territorial. Incluso algunos dicen que voy a declinar a favor de otro, pero pedí a la estructura que informe a la gente que su aspiración al gobierno del estado sigue firme.