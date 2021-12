Actitud del INE deja ver “que el órgano ya no sirve y que debe ser reformado”

Por: ALEJANDRA FÉLIX •

La actitud del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la consulta ciudadana de revocación de mandato está dejando ver que son un órgano que ya no sirve y que debe ser reformado, en especial luego de tratar de poner una excusa «tan boba» para suspender el ejercicio democrático, como lo es la falta de recurso, ya que fue uno de los institutos menos afectados por las reducciones de presupuesto.

Fernando Arteaga, dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que las consultas populares son ejercicios democráticos que ya son reconocidos por la Constitución, por lo que es importante promoverlas desde los órganos que se dedican a salvaguardar la democracia en el país, “por lo que es triste ver que se siguen mostrando renuentes a organizarlos”, dijo.

Sin embargo, señaló, “la gente ya se ha dado cuenta del poder que tiene y cómo utilizarlo, por lo que no dejará que no se le permita ejercer su derecho a revocar del mandato a los mandatarios que no los representan como prometieron hacerlo o ratificar el mandato de aquellos que han hecho un gran trabajo representando al pueblo”.

El dirigente estatal de Morena también mencionó que esta consulta está siendo pedida y exigida por la población, ya que se excedió el mínimo de 3 por ciento de firmas del padrón electoral, por lo que se tiene que respetar la voluntad del pueblo y organizarla como debe de ser.

Afortunadamente, mencionó Arteaga, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la decisión del INE de suspender la consulta popular, porque el presupuesto de este instituto es suficiente para realizarla, ya que no se les redujo el presupuesto anual y se mantuvo igual que el año anterior, sin mencionar que hay personas dentro de la institución con sueldos extraorbitantes.

Lamentó que algunos consejeros del INE tomen una posición tan renuente a la democracia, porque es precisamente su trabajo hacerla valer, pero también se siente optimista porque hay otros consejeros que se mostraron en el lado del progreso, por lo que hay esperanza para el futuro del instituto.

Sin embargo, a Arteaga también le preocupa que se vaya a vivir un panorama similar al de la pasada consulta popular, en la que la difusión fue mínima, no se instalaron suficientes casillas y tampoco se tomó con la seriedad necesaria, pero sabe que la ciudadanía demandará que se respete su derecho de dar su opinión sobre temas como las personas que los están representando.