Afecta a los comerciantes alza de precios de la canasta básica mostrada desde junio

Por: ALEJANDRA FÉLIX

El alza de precios que se ha observado de manera paulatina desde junio ha estado afectando a los comerciantes cada vez más, pero en esta temporada productos como chile, limón, aguacate, mantequilla, queso y carne de puerco y res han incrementado aún más, por lo que incluso los clientes se muestran renuentes en hacer gastos tan grandes por menos producto.

Algunos vendedores del Mercado de Abastos, como Margarita Palacios, que trabaja en una cremería del lugar, quien mencionó que algunos incrementos se han sentido más que otros; en su caso, el precio de la mantequilla subió hasta en 20 por ciento y ha hecho que las quejas de los clientes afloren.

“Los clientes tienen que surtirse pero los salarios se mantienen estáticos”

Estos últimos también tienen que surtir sus canastas básicas y los precios continúan subiendo, pero los salarios se mantienen estáticos; caso similar pasó con algunos tipos de quesos, y esto lo están sintiendo como establecimiento, porque la gente decide mejor prescindir de estos productos, lo cual afecta en las ventas.

Por su parte, Luis Moisés, que atiende una carnicería, mencionó que el alza de precios viene desde el mes de junio, de manera paulatina, pero es en esta temporada en la que se registran aumentos drásticos en los precios, en especial en la carne de res y de puerco, pero en esta temporada suele deberse a la falta de animales y no a la inflación o aspectos diferentes.

Sin embargo, lo que se viene desde junio sí ha afectado en especial a sus clientes, porque la mayoría de ellos son restaurantes que no se pueden dar el lujo de dejar de comprar y tienen que hacer todo lo posible para salir adelante. Mencionó que el bistec pasó de costar 110 pesos a 137, mientras que el producto de puerco subió su precio en 10 por ciento.

Jesús Carrillo vive un panorama similar en su bodeguita de frutas y verduras, ya que hay productos que subieron exponencialmente su precio en un periodo muy corto de tiempo y esto termina “villanizándolos” a ellos, porque la gente no comprende que estas alzas no son culpa del comerciante y aunque quisieran hacer algo al respecto, no pueden.

En su tienda vio que el aguacate, manzana, limón, chile ancho, y la naranja fueron los principales productos que aumentaron su precio.

Sin embargo, comerciantes como Alfredo Rodríguez no se han visto afectados de ninguna manera, mencionando que sus precios se han mantenido estables, a excepción de un aumento en los productos de origen animal a mediados de año, pero no ha registrado otra alza significativa.