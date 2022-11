Proyecto de la 4T puede ser afectado por el divisionismo: Omar Carrera

- Publicidad -

Omar Carrera Pérez, ex diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), opinó que la Cuarta Transformación ha logrado avances muy importantes en el país, pero el proyecto puede ser afectado por el divisionismo y la falta de inclusión a todos los actores políticos en su interior.

“Morena surgió como un movimiento democrático, donde no existían las imposiciones, donde todo iba a ser a la luz de todos, pero hay cosas donde Morena ha fallado y que deben superarse. Si no lo superas, si no rectificas, vas a perder”, expresó.

En ese sentido, dijo que la marcha convocada por el presidente para este domingo puede ayudar a que el movimiento se unifique y que se atiendan todas esas situaciones que pueden desfavorecer a este proyecto en el 2024.

Demás, comentó que “esta marcha surge a razón de tantos comentarios acerca de que ha bajado su popularidad, de que no tiene el respaldo, y de los diferentes ataques que se han dado de manera natural por los adversarios que tiene el presidente, Morena y la Cuarta Transformación. Creo que es una manera de refrendar que tiene el apoyo popular”, expresó.

Carrera Pérez precisó que la marcha no es para contestar a la movilización reciente de un sector opositor, pero es evidente que “ya está jugando el 2024 y se empiezan a medir las fuerzas: un Presidente que está bien calificado y otros adversarios que dicen que no lo está”.

Al respecto, dijo que el proceso electoral del 2024 es crucial debido a que podrán votar a plenitud las diferentes generaciones y los jóvenes son quienes serán decisivos para definir el rumbo del país durante los próximos años.

La continuidad, el cambio, la alternancia o la transformación del país será decidida en las urnas y, en caso de que triunfe un candidato simpatizante con la Cuarta Transformación, tendrá el reto de consolidar el proyecto y mejorar todo aquello que no ha dado resultados favorables.

Al respecto, Carrera Pérez consideró que hay asignaturas pendientes y algunos de ellos son la seguridad, el campo, los recursos naturales, el cambio climático, entre otros, de manera que se deben impulsar políticas en estos rubros.

Sin embargo, “cada sexenio traza una ruta y es imposible lograr todo lo que requiere el país en seis años. La Cuarta Transformación es un proyecto a largo alcance y se debe consolidar en todas las áreas”.

Además, señaló que otras políticas son perfectibles, como por ejemplo el de los programas sociales, el cual cuenta con 30 millones de beneficiarios, pero se puede mejorar en su supervisión y revisión ante diversos señalamientos que ha habido por posibles actos indebidos.

Sobre la situación actual en el proyecto de la Cuarta Transformación, dijo que “todos debemos tener una reflexión profunda porque hay divisiones y está marcado el tema de los rucos y los pobres y la clase media ya no existe. Creo que se deben valorar muchas cosas que actualmente nos están pasando en diferentes áreas geográficas del país”.

En el caso de Zacatecas, Carrera Pérez refirió que se conoce cuál es la problemática, lo que está haciendo el gobernador, cuáles fueron sus herencias y qué es lo que se puede hacer para alcanzar un estado de tranquilidad.

En ese sentido, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado su trabajo de manera adecuada y su esfuerzo es algo que debe valorarse con base en sus promesas de campaña, pero “creo que hay actores que le hacen al vivo”.

Detalló que el tema de la corrupción sigue vigente, y aunque no ocurre en las mismas dimensiones que en gobiernos anteriores, sigue vigente debido a que son miles de personas las que trabajan en la administración pública y es imposible que el presidente y el gobernador del estado conozcan todas las operaciones que existen en todos los niveles de gobierno.

“Puede haber gobernadores y presidentes muy buenos, pero los que los rodean quizá no son tan buenos. A eso me refiero, se confía en las capacidades de las personas y por eso siempre debe haber gente capaz, preparada y con vocación de servicio”, concluyó Carrera Pérez.