Realizan Godezac y Fiscalía 11 búsquedas de personas con cinco resultados positivos

El Gobierno de Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia y colectivos acordaron búsquedas de personas y actividades de los próximos días, con la finalidad de continuar con el fortalecimiento de las acciones que se llevan a cabo en la estrategia de pacificación, impulsada por las administraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador David Monreal Ávila.

En sesión de la mesa permanente de trabajo, efectuada este miércoles, se evaluó y dio seguimiento a las actividades que se han realizado hasta la fecha.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que estas actividades han sido fundamentales para avanzar en la búsqueda e identificación de personas.

El acercamiento que se mantiene con las familias de las personas desaparecidas ha permitido el reforzamiento de las acciones que se llevan a cabo en territorio zacatecano, no sólo porque se ha avanzado en la localización sino en materia de prevención, lo que contribuye a la disminución de las desapariciones en más del 47 por ciento, en relación con 2024.

Al encabezar la reunión, el Comisionado Everardo Ramírez Aguayo destacó la coordinación de esfuerzos que se mantiene con los colectivos, los avances que se tienen y refrendó el apoyo del Gobernador David Monreal Ávila y de todas las instancias que intervienen en las actividades que se emprenden.

Informó que, durante septiembre, se realizaron 11 acciones de búsqueda en los municipios de Jerez, Noria de Ángeles, Villa Hidalgo, Trancoso, Susticacán, Villanueva, Valparaíso y Tepetongo, con cinco resultados positivos.

La Fiscal Especializada, Deysi Janeth Montes Márquez, dijo a las y los representantes de los colectivos que no están solos, “nos tienen para apoyarlos. Ustedes cuentan con el respaldo del Gobernador David Monreal Ávila, del Fiscal Cristhian Paul Camacho Osnaya, del Secretario Rodrigo Reyes, del Comisionado y el propio”.