Inauguran comedor escolar “Cocinando el Futuro” en Miguel Auza

Comedor escolar “Cocinando el Futuro” en el municipio de Miguel Auza. Foto: Godezac

Por: La Jornada Zacatecas

Como parte de las acciones en favor del bienestar y desarrollo integral de la niñez zacatecana, inauguró el comedor escolar “Cocinando el Futuro” en el municipio de Miguel Auza.

Este nuevo espacio beneficiará directamente a la comunidad del Jardín de Niños “María Luisa Alba Villasana”, donde se servirán desayunos calientes a las y los estudiantes, a fin de contribuir a su sano crecimiento y mejor desempeño escolar.

En un evento que encabezó la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, se dotó de equipamiento de cocina para habilitar este espacio alimentario, que operará en estrecha coordinación con el Ayuntamiento, así como con madres y padres de familia.

El comedor escolar “Cocinando el Futuro” forma parte de la estrategia estatal para garantizar el acceso a una alimentación adecuada desde la primera infancia, con lo que se impulsa una educación más equitativa y con mejores condiciones para todas y todos.

