Entregan apoyos alimentarios en comunidades

Por: La Jornada Zacatecas •

El Gobierno de Zacatecas impulsa el bienestar de las familias más vulnerables, mediante el programa Corazón Contento, el cual prioriza la seguridad alimentaria y la mejora en las condiciones de vida de los hogares zacatecanos.

Con el objetivo de abarcar más comunidades, en menor tiempo, la Secretaria de Desarrollo Social, Bennelly Hernández, con la representación del Gobernador, acudió a las localidades de Chichimequillas, El Mezquite y Los Ángeles de los Medrano, del municipio de Fresnillo, donde entregó apoyos alimentarios a más de mil familias, lo que representa un respaldo a su economía y un sustento que refuerza la estabilidad de los hogares.

Durante su visita de trabajo, la titular de Desarrollo Social destacó que estos apoyos no sólo fortalecen la mesa de las familias, sino que también permiten avanzar en la construcción de comunidades más unidas, con mejores condiciones para las niñas y los niños. Reiteró el mensaje del gobernador David Monreal Ávila, referente a que la transformación de Zacatecas requiere la suma de esfuerzos y la participación colectiva.

El programa Corazón Contento se consolida como una estrategia que garantiza el acceso a la alimentación, promueve el desarrollo comunitario y refuerza la política social y humanista del Gobierno de Zacatecas, que coloca a las familias como el centro de las acciones públicas.